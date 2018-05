Flor Peña y Ramiro Bueno, sorprendidos con Romero

06/05/2018 -

Todos están encantados con Rodrigo Romero, inclusive Florencia Peña, actriz que interpretará a Betty Olave, la mamá de "El Potro" cordobés.

"Cuando lo conocí, yo voy a ser la mamá, y entré a la sala donde estaba, me impactó. No solamente su parecido, su carisma me impactó, porque Rodrigo, que va a interpretar a Rodrigo, tiene un carisma y ese brillo en los ojos que tenía Rodrigo, y además canta increíble", lo halagó Florencia.

Qué dijo Ramiro

Y quien también se sorprendió con el parecido de Romero con Rodrigo fue Ramiro, el hijo del cantante.

"Al principio me quedé medio helado cuando lo vi, porque le vi un parecido bastante importante. No lo podía creer, pero lo que más quise averiguar cuando lo conocí a él era su forma de ser, su persona, cómo era él, cómo se expresaba, cómo iba a ser y la verdad que es un fenómeno", subrayó sobre el actor.