Entre Julio Chávez y su amor por el séptimo arte

06/05/2018 -

¿Qué significa para vos Julio Chávez?

Es mi maestro. Es con quien yo sigo trabajando en su escuela de teatro. Soy asistente de él en un grupo de su Instituto de Entrenamiento Actoral. Si bien es una sola vez por semana, es algo que me mantiene entrenándome en la mirada, no solamente como él mira una escena sino también cómo mira al arte, al mundo y la vida. Todo eso, a lo largo de los años, lo fui mamando. En un punto, es como un padre artístico.

¿Cómo fue tu experiencia en "Cantantes en guerra" y "Decime qué se siente. La venganza"?

Fue una experiencia muy linda. Era como una niña conociendo cosas nuevas. Soy muy observadora y también me gustan los estímulos nuevos. La pasé muy bien y aprendí muchísimo porque me encontré con un montón de situaciones, con un lenguaje nuevo, con un oficio diferente. El cine es un mundo que quiero recorrer. No lo tengo tan incorporado o tan hecho carne como sí lo tengo al teatro en el cual me moví todo el tiempo.