Importante marco para la séptima fecha de la Liga Choyana

Fotos El torneo convoca a equipos de distintos puntos del departamento.

Hoy 15:05 -

CHOYA, Choya (C) En el predio del Club Atlético Choya, ubicado en la zona oeste de este pueblo, se lleva adelante el séptimo capítulo del apasionante torneo que es coordinado por la Liga Choyana de Fútbol.

Hay un marco relevante de público debido a que después de varios años regresa una competencia de este tipo a esta localidad.

Se recuerda que hay equipos de distintos puntos del departamento.

En este caso está prevista la disputa de seis encuentros donde el plato principal será el que protagonizarán a última hora el clásico de Laprida entre Los Galgos (último campeón) y el Atlético Laprida.

Ya se registró el empate en un gol entre el puntero, El Norte, con Atlético Choya.

Además del triunfo de El Rejunte sobre La Juve por 1 a 0. Resta jugar Casas Blancas vs Arsenal; Los Leones vs San Ramón; Club Atlético Villa La Punta vs Los Power.