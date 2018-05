"Me siento defraudada y decepcionada por este Gobierno", dijo Legrand

Fotos POSTURA. "Yo hice mucho para que este gobierno ganara", dijo Legrand

La conductora televisiva Mirtha Legrand dijo estar "defraudada" por el gobierno nacional, durante una conversación en su programa dominical sobre la suba del dólar esta semana.

Pasado el mediodía de ayer, mientras conversaban sobre la devaluación del peso, uno de los invitados, Matías Tombolini, economista y referente porteño del opositor Frente Renovador, le dijo a la conductora: "La luz hay que pagarla en cuotas, los sueldos suben más despacito. ¿No te sentís un poquito defraudada?".

Ella dudó unos segundos. "¿A mí me preguntás?", dijo. Luego respondió: "Sí, estoy decepcionada. A mí me tomó por sorpresa, como a millones de argentinos. Es como si me hubiera defraudado, me siento defraudada. Me da como rabia, como fastidio que se hayan dejado avasallar así, que lo hayan manejado así, habiendo buenos economistas".

Ahondó: "Y la doctora [Elisa] Carrió también está decepcionada, por eso acudió raudamente a Casa de Gobierno y a Olivos, ayer", agregó Mirtha Legrand.

En la misma línea, hablaron sobre una eventual suba de precios: "Yo no voy a los supermercados, pero una persona que va me dice que están con la maquinita remarcando todo el tiempo", dijo la conductora.

Con Lanata

Luego, tras invitar al periodista Lanata, preguntó al conductor de Periodismo para Todos sobre la gestion del Gobierno, y dijo que "Macri no es un líder político, es empresario. Por eso no sale a hablar. Se tiene que acercar más a la gente. Tendría que ser más político y menos técnico. María Eugenia Vidal es el futuro de Cambiemos".