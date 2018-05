Fotos Dujovne dijo que hoy "el dólar puede subir o bajar" ante el cambio flotante

07/05/2018 -

Tras el jueves negro de la semana pasada, con un dólar que llegó a cotizar a $23,50 en la City porteña, el BCRA puso todas las municiones al día siguiente para intentar contener la divisa. Consultado por Luis Majul, del programa La Cornisa, acerca de cómo abrirán los mercados hoy, el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, respondió: "Hay un fenómeno de apreciación mundial del dólar contra el resto de las monedas emergentes. Nosotros tenemos tipo de cambio flotante y el peor error que podíamos cometer es no usarlo cuando hay que usarlo", resaltó el ministro. Dijo que "si el resto de las monedas se deslizan algo, que hay que deslizarla porque sino nos atrasaríamos, eso quita competitividad". Luis Majul le preguntó entonces si para hoy el dólar, puede subir. Dujovne respondió: "Puede subir o puede bajar". "La gente tiene que estar tranquila. Siempre hemos tenido un BCRA que ha cuidado a los argentinos y así lo hicimos la semana pasada". Agregó que "el mercado cambiario se estabilizó; va a seguir con una volatilidad más baja de lo que venía mostrando. La idea es que la volatilidad sea baja". Por otro lado, Dujovne calificó de "demagógica" la propuesta que la oposición impulsa en el Congreso por el tema tarifas: "Estamos todos convencidos que el déficit fiscal debe bajar y el proceso de endeudamiento. (Esa propuesta implica) 100 mil millones de pesos (de déficit); creo que es demagógica por el costo. No es rol del Congreso fijar la política tarifaria", explicó. "El proyecto de tarifas es montarse con una política demagógica destinada a dañar al Gobierno. Generaría un descalabro macroeconómico", amplió. En este sentido, defendió el rumbo de la política económica, de manera puntual la suba de las tarifas, porque es algo que "está destinado a recomponer la política energética". "Damos certidumbre para producir energía en Argentina. La producción de gas y petróleo en Vaca Muerta ya está creciendo por encima del 30% anual. Sin esa certidumbre de que la energía va a estar disponible para los argentinos no habría inversión. En 2021 s e gur amente seamos exportadores netos de energía", afirmó el ministro. "Hemo s a n u n c i a - do que vamos a acelerar nuestro programa de convergencia fiscal, con menos obras pública, sí, pero con menos necesidad de colocar deuda, que es muy importante. No vamos a cortar ninguna de las obras que están en marcha", aseguró Dujovne, en diálogo con La Cornisa. Por otro lado, agregó además que "los argentinos hemos aprendido que no hay nada más dañino que una crisis macroeconómica; si el tipo de cambio seguía subiendo y las presiones inflacionarias se venían acumulando e ra algo que queríamos evitar". Expectativas El jueves mismo de la semana pasada, el relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) determinó que en abril 2018 la inflación proyectada (nivel general) subió a 22%, al tiempo que la inflación núcleo esperada aumentó hasta 19,8%. Respecto de la inflación de mayo, el ministro Dujovne reconoció que "en mayo va a ser más alta que la esperada, pero más baja que la de abril". Sus gastos en chocoarroz y el dinero en el exterior Durante la entrevista en La Cornisa, el ministro de Hacienda se refirió a los gastos que hizo su ministerio por la compra de chocoarroz y el dinero que tiene en el exterior. "Son temas diferentes, pero puede decir que pasamos muchas horas en el ministerio, y me preguntan si quiero algo para acompañar el té, y pido un chocoarroz para no engordar", sostuvo. Sobre el dinero que tiene en el exterior dijo que eso lo respondió con su declaración jurada. "Casi todos mis activos están invertidos en bonos de la Argentina. Cuando vean al año mi declaración jurada, verán que traje una parte sustantiva de ese dinero".