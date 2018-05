Crecen exportaciones industriales a Brasil

07/05/2018 -

De acuerdo con un informe de la Cámara de Comercio Argentino Brasileña (Cambras), las exportaciones de manufacturas de origen industrial -principalmente material de transporte terrestre- a Brasil aumentaron 43,3% en el primer trimestre 2018 versus primer trimestre 2017,

Según el análisis, los principales socios comerciales de la Argentina (exportaciones + importaciones) continuaron siendo Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden.

Cambra precisó que las exportaciones a Brasil alcanzaron u$s 1.055 millones y las importaciones desde ese país u$s 1.657 millones. De ese modo, el saldo comercial fue deficitario en u$s 602 millones.

Del informe se desprende que las exportaciones a China alcanzaron u$s 256 millones y las importaciones u$s 1.086 millones. El déficit comercial en este caso fue de u$s 830 millones. Mientras que las exportaciones a Estados Unidos sumaron u$s 350 millones y las importaciones desde ese país u$s 474 millones. El déficit con Estados Unidos en marzo fue de u$s 124 millones. Estos tres países sumados absorbieron 31,1% de las exportaciones de Argentina y abastecieron 54% de sus importaciones.