Fotos Ex combatientes pedirán que se investiguen los abusos como delitos de lesa humanidad

07/05/2018 -

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) le pedirá hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en Santo Domingo, que intermedie ante el Estado para que se comprometa a investigar como delitos de lesa humanidad los abusos que sufrieron los soldados argentinos durante la guerra en las islas Malvinas, en el marco de una megacausa que hoy tiene 120 denunciantes y 95 imputados. El ex combatiente de Malvinas Silvio Katz sufrió abusos, torturas y agresiones de carácter antisemita por parte de sus superiores cuando, como soldado, estuvo movilizado en las islas del Atlántico Sur durante el conflicto bélico que Argentina y Gran Bretaña mantuvieron en 1982. En 2009, Silvio fue uno de los primeros veteranos de guerra que denunció esos abusos, torturas y agresiones lo cual, sumando a otros casos que se presentaron, dio origen a una causa judicial que en la actualidad se encuentra radicada en los tribunales federales de Río Grande, Tierra del Fuego. "Hubo un fallo de la Corte que declaró en 2015 que una de las denuncias había prescripto y eso puede parar todas las demás denuncias. Necesitamos que eso se active para que haya Justicia y podamos cerrar una herida que sigue abierta desde hace 36 años", explicó Katz. Silvio repasó su historia en Malvinas como victima de sus propios mandos del Ejército. "El jefe de mi compañía, un subteniente llamado Eduardo Flores Ardoino sufrió una especie de transformación. Se vio afectado por la situación, como si estuviera desbordado, y comenzó a maltratarnos. Lamentablemente, se la agarró conmigo", evocó. Katz cuenta que Flores, un oficial recién egresado, comenzó a hostigarlo por su condición de judío delante de sus compañeros y volverlo objeto de castigos y "bailes" reiterados. El ex soldado afirmó que además resultó estaqueado en el frío suelo malvinense. Con respecto a Flores, Silvio aseveró que tras ser denunciado, prácticamente se retiró de la vida pública.