Tévez, otra vez flojo

Fotos EXPECTATIVA. Carlos Tévez fue uno de los primeros en hablar sobre el Superclásico de mañana en Mendoza.

07/05/2018 -

No se lo ve cómodo. Mucho menos satisfecho. Calos Tevez parece no encontrar su lugar en este Boca o Guillermo no la pega con la posición del "Apache". El DT lo sacó no bien empezó el segundo tiempo, con la necesidad de ganar. Durante los 60 minutos que Tevez estuvo en cancha no pesó (lo reemplazó Maraoni).

Se paró detrás de Wanchope pero no se encontró con Pavón. Se tiró a la derecha y tampoco. Apenas una gambeta en una hora es muy poco para el ídolo de Boca. La gente lo aplaudió cuando lo nombraron los parlantes a la hora de dar la formación y también cuando salió. Pero con eso no alcanza. Cuando se fue, Tevez saludó al DT, serio pero sin quejas. El y los hinchas quieren más.