Fotos ALIMENTACIÓN. No debe ser obstáculo en la socialización.

07/05/2018 -

Expertos destacan la importancia del diagnóstico en los niños.

"En el caso de los niños escolarizados es crucial que estén diagnosticados, para que puedan participar de las distintas actividades sin que se vea afectada su salud. A su vez es importante que los compañeros sepan de esta situación. Ya en la adolescencia hay que trabajar para que la alergia sea tomada como una situación normal para los amigos, de manera que no sea un obstáculo en la socialización y no lleve al bullying, que se puede manifestar en que no se invite a un chico a determinado programa por tener una alergia", afirmó la Sra. Verónica Pernas, presidente de Red Inmunos (Asociación Argentina de Alergia a Alimentos).

Vale indicar que la Red Inmunos es una Asociación Civil sin fines de lucro que tiene por objetivo dar a conocer la problemática de los pacientes para mejorar tanto su calidad de vida como la de todo su entorno familiar.