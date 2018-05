Ambliopía infantil: ¿qué es?

07/05/2018 -

Ambliopía es un problema visual común en niños. Es tan común que es más frecuente que todas las otras causas de pérdida de visión en niños juntas. Ambliopía es una disminución en la visión del niño que puede suceder incluso cuando no hay un problema estructural del ojo. La disminución en la visión ocurre cuando uno o ambos ojos envían una imagen borrosa al cerebro. Entonces el cerebro "aprende" a ver borroso con ese ojo, aun cuando esté usando gafas. Las ambliopías que se diagnostican antes de los seis años, de una forma general, pueden ser tratadas con éxito. A los 8 años de edad sólo un 20 por ciento de los casos alcanza un resultado satisfactorio. A partir de esta edad, la solución del problema, es decir, la respuesta al tratamiento es casi nula. De todos modos, es recomendable que antes de los 3 años de edad, aunque tu hijo no presente ningún síntoma, acudir a una primera visita a un oftalmólogo, quien realizará un examen completo de la visión, para prevenir así problemas como el de la ambliopía. Diagnóstico precoz Según la opinión de los oftalmólogos, es muy importante hacer un seguimiento de los niños, principalmente antes de los seis años de edad, para evitar que una posible ambliopía aumente. Si la ambliopía llega a una fase crítica, la recuperación del paciente es casi imposible, por lo que constituye un verdadero problema de cara a una incidencia mayor de ceguera. ¿Cómo saber si un niño tiene ambliopía? A no ser que el niño presente un ojo bizco, con frecuencia no hay manera de que los padres sepan que algo no funciona bien. Para diagnosticar la ambliopía, los niños deben someterse a un examen visual que consiste en: 1. Examinar la visión de cada ojo, haciéndole leer un diagrama que contenga filas de letras o signos. 2. Averiguar que los ojos están trabajando juntos (prueba de fusión). Tratamiento El tratamiento de la ambliopía será realizado por un oftalmólogo quien cubrirá con un parche el ojo con buena visión del niño, e indicará los correctores necesarios para el ojo afectado. Para una recuperación precoz, es necesaria la colaboración y una vigilancia extrema y cuidadosa de los padres hacia su hijo. En los niños, la recuperación es más rápida si son sometidos a un programa de estimulación temprana, y controlados periódicamente con la frecuencia que lo requieran, hasta los 12 años de edad. El tratamiento debe empezar antes de los cuatro años de edad, y no debe ser abandonado antes de los 10 años por el riesgo de regresión del problema. ¿Cómo se puede fortalecer el ojo débil de los niños? Para fortalecer el ojo débil se pueden poner en marcha dos tipos de tratamientos: * Parches. Puede ser necesario cubrir un ojo o taparlo con un parche. Se cubre el ojo que funciona mejor, obligando al "perezoso" a trabajar. * Medicación (en forma de gotas o ungüento) puede usarse para que la vista del ojo más fuerte se vuelva borrosa y forzar al ojo débil a trabajar. Por lo general, esta técnica se usa para casos leves. El tratamiento puede durar algunas semanas o hasta un año. Después del tratamiento, los niños requieren chequeos frecuentes hasta los 9 o 10 años de edad para evitar que la ambliopía vuelva a ocurrir. Consejos para usar el parche 1. Asegúrate de que tu hijo sepa por qué es importante usar el parche. 2. Nunca castigues ni critiques al niño porque no coopera perfectamente con el tratamiento. No es fácil verse o sentirse "diferente". El tratamiento no durará toda la vida y vale la pena explicarle que conviene completarlo. 3. Explica a los profesores, a las personas que cuidan del niño y a los compañeros la razón del parche, y pide su apoyo. 4. Si el niño necesita el parche sólo unas pocas horas cada día, es recomendable el uso solamente en casa. Efectos psicológicos en el niño Es necesaria una intervención temprana en pacientes con ambliopía, ya que el paciente se ve afectado no solo por este problema físico, sino también por las dificultades que vivirá en su entorno. Los efectos psicológicos y sociales provocados por la ambliopía repercuten en las relaciones personales del niño en el colegio y en la familia, dado que su autoestima baja considerablemente por la falta de confianza en sí mismo.