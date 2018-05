07/05/2018 -

Para Ricardo Arjona, Harvey Weinstein es un "tipo asqueroso". "Me parece mucho más respetable un intercambio incluso de dinero antes que de favores. De igual manera, creo que aceptar una situación como ésta por un favor no es tolerable, porque se convierte en cómplice. De 30 mujeres que hicieron esto aceptándole favores a este señor, le quitaron la posibilidad a 100 mujeres que venían en el mismo camino. Lo de él es asqueroso, pero debe de generarse una cultura de denuncia pronta", sostuvo.

Pegarle una trompada

Al preguntarle si lo de Weinstein lo considera acoso sexual o intercambio de favores, explicó: "Yo tengo una hija que es actriz. A mí me gustaría que mi hija, al primer intento de un tipo proponerle una situación así, tuviera las facultades para pegarle una trompada.

En base a mi hija te estoy respondiendo estas preguntas. No me gustaría que mi hija se callara 10 años aunque después ganara el Oscar. Yo lo que quiero con mi hija, que es uno de los seres que más quiero en este planeta, es establecer un ejemplo de lo que me gustaría que pasara con otra gente. Ahí te resumo mi punto de vista". "Si ella no reacciona (en el momento), se hace cómplice de la cosa y no lo tolero", remarcó el prestigioso cantautor.