Lourdes vs. Marcelo Tinelli

07/05/2018 -

En su paso como panelista suplente en "Los ángeles de la mañana", Lourdes Sánchez se mandó una de las suyas. Primero, reveló la lista de participantes convocados al "Bailando 2018" que obtuvo "a escondidas" de su pareja, el "Chato" Prada. Ahora, disparó contra Marcelo Tinelli por una fallida coreografía durante certamen, a quien le adjudica la responsabilidad. "Cuando hicimos la coreo en el pasillo hubo que preguntarle a Marcelo y él fue el que dio el ok", reveló Lourdes, en alusión a un baile que hizo en pasillo lateral al estudio donde se realiza el programa. Y Tinelli le respondió: "Desubicado comentario de Lourdes Sánchez. Me consultaron por esa coreo en el pasillo, di el ok, pero nunca imaginé que iba a salir tan mal. Eso es su responsabilidad".