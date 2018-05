"Me dolió que digan que no quise llevar a Matilda en mi vientre"

07/05/2018 -

Luciana Salazar vive feliz luego de haberse convertido en mamá de Matilda a través de la subrogación de vientre en Estados Unidos. "Luli" se alejó de los medios para dedicarse exclusivamente a la crianza de su niña. Sin embargo, en las redes sociales, al igual que muchos colegas famosos, muestran el día a día de su vida junto a Matilda.

"Luli" recibió muchas críticas por la exposición de su hijita. "Se dijeron cosas que no eran ciertas. Se dijo que yo no la quise llevar en mi vientre. Mi hermana es mucho más flaca que yo. Es lo único que me dolió porque yo sé mi historia y sé lo que sufrí y lo difícil que fue para mí", contó la modelo.

No fue nada fácil

Además, Salazar reveló que el alquiler de vientre no fue nada fácil para ella.

"Fue un proceso que no lo pude disfrutar. Estuve absolutamente sola, al principio estaba en pareja. El tema de la subrogación no fue fácil, me angustié y lloré mucho. No tuve una buena experiencia subrogando un vientre yo opté por un donante anónimo y mi hija es genéticamente mía", afirmó la sobrina de "Palito" Ortega y Evangelina Salazar.

Sin Redrado

Separada definitivamente de Martín Redrado, la prima de Sebastián, Luis, Julieta y Rosario Ortega, dijo que tiene contacto con su hijita.

"Él la ve a la chiquita, le tiene mucho afecto", resaltó la también actriz.