Esmeralda Mitre sobre el acoso de Cohen Sabban: "Me tocó un pecho y me quiso dar un beso"

Notas Relacionadas

Juraron 63 peritos en el Poder Judicial de la Provincia

Hoy 13:00 -

Esmeralda Mitre reveló detalles del acoso que denuncia que sufrió de parte del expresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Ariel Cohen Sabban e insistió en que el exdirigente le pidió plata.

Mitre dijo que realizará la denuncia:"Nosotros tenemos pruebas de todo. Así como yo me disculpé, siento que ellos también tendrían que disculparse conmigo. Iremos a la justicia".





Semanas atrás la actriz había generado una gran polémica al decir que las víctimas del Holocausto habían sido menos: "Dijeron que eran 6 millones, pero no eran tantos". Al día siguiente pidió perdón y aclaró: "Jamás estuvo en mí injuriar a la comunidad judía".

Mitre se reunió con los dirigentes de la DAIA y contó que en un momento Cohen Sabban le pidió a todos los presentes que lo dejaran solo con ella. Dijo que además le pidió si no lo recibía en casa de ella, lo que la actriz accedió. Allí fue donde la artista denuncia que se produjo el acoso.

"Lo recibí en mi casa al día siguiente de la reunión. El se sienta en un sillón, yo me siento enfrente con una mesa ratona en el medio. Me dijo: 'te pido por favor que te sientes al lado, vení, te quiero salvar, te voy a ayudar, te puedo abrazar? Abrazame fuerte'", contó la actriz, en una entrevista a Radio Mitre.

"Yo no podía entender lo que estaba pasando, si me quería abrazar o era una situación de acoso. Me dice que primero tengo que ir al Museo del Holocausto. Me dijo que no podía ir sola, que debía ir con ellos y con la prensa. Después me dice que tengo que ir durante un mes a un colegio alemán para hacer una especie de probation, como sentándome en un escritorio para aprender acerca de esta gran tragedia", relató la artista.

Luego dijo que le pidió que viaje a Alemania, para visitar campos de concentración. "Tenés que llevarte un par de chicos, unos diez, doce. Yo le respondo que estaba trabajando y que no podía ir. Le digo: '¿Tengo que pagar por un perdón?. 'No, para nada', me dice. Le pregunté cuánto cuesta esto. Me responde que costaba 80 mil dólares", afirmó. "Le dije que esa plata no la tenía e insistió con que no pasaba nada y que podía pagarlo en cuotas si quería", indicó.

Fue después cuando, denuncia, se produjo el acoso. "Me puse una reunión para que él se tenga que ir: le dije que esperaba a un director de cine, que toca el timbre, pero él no se quería ir. Antes de esto me empieza a abrazar de vuelta, me toca un pecho y me quiere dar un beso en la boca. Me levanto del sillón y le digo que se tenía que ir. Se pone nervioso, entra en una crisis", explicó.

Nota relacionada: Sabban renunció tras una denuncia de Esmeralda Mitre

Mitre contó que le insistió a Cohen Sabban que se fuera de su casa, ante la resistencia del dirigente. "Le digo 'te tenés que ir', porque se había puesto violenta la situación. El cada vez quería más y en un momento me dice: 'Yo no te voy a garchar, quedate tranquila no te voy a garchar'". "Durante una semana entera estuve muy mal, lloré muchísimo", dijo la actriz.

Esmeralda Mitre que es representada legalmente por el exdiputado radical Ricardo Gil Lavedra, dijo que "claramente" piensa que se trató de un acoso y que denunciará en la justicia al exdirigente de la DAIA.