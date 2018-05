VIDEO | Una veintena de jóvenes se desmayaron por avalancha en un recital

07/05/2018 -

Un avalancha durante el recital del cantante cordobés Paulo Londra, en un salón privado de la ciudad de Formosa, generó anoche la descompensación por falta de oxígeno de veintiún adolescentes, de los cuales tres continúan internados en observación, informaron hoy fuentes policiales y médicas.

Víctor Fernández, director del Hospital de la Madre y el Niño, aseguró que los chicos "estuvieron saltando y transpirando y por la falta de ventilación del lugar, se quedaron sin aire y se descompensaron" .

"A los chicos les bajó la presión, se les aplicó suero y fueron estabilizados" agregó.

El hecho ocurrió en el salón Infinity, un lugar cerrado situado en la avenida Circunvalación de la capital provincial, el cual estaba repleto de niños y adolescentes, y cuando el rapero cordobés estaba a punto de finalizar el recital.

Rubén Rodríguez, uno de los organizadores del evento, contó que el artista "pidió a los chicos que no se agolpen, y al ver el descontrol decidió suspenderlo

"El show es muy corto" dijo el productor, "tiene cuatro o cinco temas y el recital se dio por concluido cuando iba a realizar el bis" señaló.

Los padres, enterados por redes sociales de lo que ocurrió, fueron hasta el lugar donde se generaron momentos de desconcierto con ambulancias, bomberos y policías intentando asistir a los más perjudicados, mientras los familiares desesperados intentaban ingresar al lugar del recital.

"No hubo medidas de seguridad para este tipo de espectáculos; no había vallas de contención y el recital comenzó 45 minutos antes de lo previsto", contó hoy Analía, madre de uno de las chicas desmayadas.

La mujer denunció que "ingresaron más espectadores que lo permitido por la Municipalidad, no había salida de emergencia habilitada y los aires acondicionados no estaban prendidos o no eran los suficiente para esa cantidad de gente".

Un juez de menores investiga estos hechos para determinar las responsabilidades", informó una fuente policial.

El artista de rap Paulo Londra tiene de 19 años y es considerado "fenómeno del hip hop local".