CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de Mayo 2018
Por El Liberal
Hoy 22:14 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.15 ELIF
19.00 PAMPITA ONLINE
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 LOS SIMPSONS
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 TODO POR MI HIJA
00.45 KARA PARA ASK
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 NATURALEZA MISTERIOSA
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.00 NOTICIERO 7
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 MÚSICA INTERIOR
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 EL PODIO
20.00 JUNTOS POR LA INCLUSION
20.30 PASIÓN POR EL TURF
21.00 RUIDO DE MOTORES
22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. ESTUDIANTES - VIVO
00.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. ESTUDIANTES (R)
CANAL 4
12.00 EXPRESS SPORT
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.00 LOS TUERKAS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.37 ESPERANDO POR SIEMPRE
08.27 PARQUE JURÁSICO
10.55 SMITTY
12.45 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE PELÍCULA
13.07 ESPERANDO POR SIEMPRE
14.56 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING
15.12 PARQUE JURÁSICO
17.39 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK
20.07 PODER Y TRAICIÓN
22.00 GAME OF THRONES 04 EPS 07
23.03 LOS JUEGOS DEL HAMBRE
TCM
08.12 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
09.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
09.27 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.17 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
11.07 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.57 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
12.22 LAWRENCE DE ARABIA
16.07 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS
17.49 TRIPLE IDENTIDAD
19.47 LÍMITE VERTICAL
22.00 EL CHACAL
TNT
06.32 LA HERENCIA DEL SR. DEEDS
08.09 EL REY ARTURO
10.30 LA NUEVA GRAN ESTAFA
12.45 LA CENICIENTA
14.37 2012
17.28 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA
19.31 EL REY ARTURO
22.00 GRANDES HÉROES
23.53 ROSARIO TIJERAS
00.48 QUIERO MATAR A MI JEFE 2
SPACE
06.00 APPALOOSA
07.55 GRAN TORINO
10.13 INVASIÓN
12.53 RED SKY
14.58 DETRÁS DE LAS PAREDES
16.48 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD DEL ANILLO
20.12 HIJOS DE LA MAFIA
22.00 LEYENDA. LA PROFESIÓN DE LA VIOLENCIA
CINECANAL
10.02 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA
12.20 MI ABUELA ES UN PELIGRO
14.07 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
15.47 DÍA DE LA INDEPENDENCIA. CONTRAATAQUE
17.55 MONSTER TRUCKS
19.45 IRON MAN 2
22.00 SÉPTIMO
23.35 X-MEN 2
SONY
06.00 TEEN WOLF
07.00 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 ONCE UPON A TIME
13.00 MARVEL’S RUNAWAYS
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 ONCE UPON A TIME
A DÓNDE IR
DELFINA RESTOBAR (AVDA. ROCA (S) 353)
HOY, A LAS 22, EL CINECLUB MELIÉS PROYECTARÁ LA PELÍCULA “LLÁMAME POR TU NOMBRE”, LA CUAL ESTUVO ENTRE LAS CANDIDATAS AL PREMIO ÓSCAR.
TEATRO LA CASA (SAN LORENZO 2723)
SÁBADO 12, A LAS 22.30, SE PRESENTARÁ ÍNDIGO, SALITRAL Y NANQUEL DIP.
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA Nº 386)
EL SÁBADO 26 SE PRESENTARÁ HERNÁN PIQUÍN CON SU ESPECTÁCULO “ENTRE BOLEROS Y
TANGOS”.
EL DOMINGO 27, ACTUARÁ HECATOMBE!, GRUPO DE TEATRO CORDOBÉS QUE SE HIZO CONOCIDO POR SU HUMOR, A TRAVÉS DE YOUTUBE.
DOMINGO 17, A LAS 16, SE PRESENTARÁ PIÑÓN FIJO, CON UN SHOW COMPLETAMENTE RENOVADO.
ADATISE (LIBERTAD Nº 175)
EN MAYO Y JUNIO SE DICTARÁ EL TALLER DE INTRODUCCIÓN AL CIRCO LOS SÁBADOS, DE 10 A 13 Y DE 14.30 A 17, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO, SUBSECRETARÍA DE CULTURA DE LA PROVINCIA Y EL CENTRO CULTURAL HOMERO MANZI.
ESTUDIO CAROLINA DOMÍNGUEZ (MITRE 172)
VIERNES 18, SE REALIZARÁ EL SEGUNDO SEMINARIO ANUAL DE DANZAS CONTEMPORÁNEAS A CARGO DE FLOR BAIGORRÍ, DESTINADO A NIÑOS Y ADULTOS.
CINES
SUNSTAR
AVENGERS: INFINITY WAR (3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
HOY 19:00 (Cast) 22:00 (cast)
RAMPAGE: DEVASTACION (2D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY 17:30 (Cast)
PERDIDA (2D):
SUSPENSO DRAMA (18 AÑOS)
HOY 20:00(Cast)
VERDAD O RETO (2D):
THRILLER, TERROR (+13 AÑOS)
HOY 22:30 (Subt)
PETER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT)
HOY 17:00 (Cast)
NADA QUE PERDER (2D):
BIOGRAFÍA (ATP)
HOY 20:00 (Cast)
YO SOY SIMÓN (2D):
DRAMA (+13 AÑOS)
HOY 22:20 (Subt)
GNOMOS AL ATAQUE (2D):
AVENTURA (ATP)
HOY 16:30 (Cast)
LOS EXTRAÑOS: CACERÍA NOCTURNA (2D):
TERROR (+13 AÑOS)
HOY 18:30 (Cast) 20:30 (Cast) 22:30 (Subt)
AVENGERS: INFINITY WAR (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
HOY 18:00 (Cast) 21:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
AVENGERS ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 2D: 16:20- 17:00-20:00*-22.40-23:00*
CASTELLANO 2D: 23.30 (SÓLO SÁBADO)
*SUBTITULADA (SÓLO JUEVES)
CASTELLANO 3D: 19:35
CASTELLANO 3D: 16:30 (SÓLO JUEVES)
NADA QUE PERDER ATP
CASTELLANO 2D: 16:30 (SÁBADO)
CASTELLANO 2D: 19:00 (JUEVES Y MARTES)
YO SOY SIMÓN APTA 13 AÑOS
ESTRENO
CASTELLANO 2D:19:00- (TODOS LOS DÍAS EXCEPTO JUEVES)
CASTELLANO 2D: 22:50- (TODOS LOS DÍAS)