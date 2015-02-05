CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de Mayo 2018

Hoy 22:14 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.15 ELIF

19.00 PAMPITA ONLINE

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 LOS SIMPSONS

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 TODO POR MI HIJA

00.45 KARA PARA ASK

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 NATURALEZA MISTERIOSA

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.00 NOTICIERO 7

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 MÚSICA INTERIOR

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 EL PODIO

20.00 JUNTOS POR LA INCLUSION

20.30 PASIÓN POR EL TURF

21.00 RUIDO DE MOTORES

22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. ESTUDIANTES - VIVO

00.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. ESTUDIANTES (R)

 

CANAL 4

12.00 EXPRESS SPORT

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.00 LOS TUERKAS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.37 ESPERANDO POR SIEMPRE

08.27 PARQUE JURÁSICO

10.55 SMITTY

12.45 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE PELÍCULA

13.07 ESPERANDO POR SIEMPRE

14.56 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

15.12 PARQUE JURÁSICO

17.39 EL MUNDO PERDIDO. JURASSIC PARK

20.07 PODER Y TRAICIÓN

22.00 GAME OF THRONES 04 EPS 07

23.03 LOS JUEGOS DEL HAMBRE


TCM

08.12 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

09.02 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

09.27 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.17 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

11.07 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.57 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

12.22 LAWRENCE DE ARABIA

16.07 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS

17.49 TRIPLE IDENTIDAD

19.47 LÍMITE VERTICAL

22.00 EL CHACAL


TNT

06.32 LA HERENCIA DEL SR. DEEDS

08.09 EL REY ARTURO

10.30 LA NUEVA GRAN ESTAFA

12.45 LA CENICIENTA

14.37 2012

17.28 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

19.31 EL REY ARTURO

22.00 GRANDES HÉROES

23.53 ROSARIO TIJERAS

00.48 QUIERO MATAR A MI JEFE 2


SPACE

06.00 APPALOOSA

07.55 GRAN TORINO

10.13 INVASIÓN

12.53 RED SKY

14.58 DETRÁS DE LAS PAREDES

16.48 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD DEL ANILLO

20.12 HIJOS DE LA MAFIA

22.00 LEYENDA. LA PROFESIÓN DE LA VIOLENCIA


CINECANAL

10.02 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA

12.20 MI ABUELA ES UN PELIGRO

14.07 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

15.47 DÍA DE LA INDEPENDENCIA. CONTRAATAQUE

17.55 MONSTER TRUCKS

19.45 IRON MAN 2

22.00 SÉPTIMO

23.35 X-MEN 2


SONY

06.00 TEEN WOLF

07.00 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 ONCE UPON A TIME

13.00 MARVEL’S RUNAWAYS

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 ONCE UPON A TIME


A DÓNDE IR

DELFINA RESTOBAR (AVDA. ROCA (S) 353)

HOY, A LAS 22, EL CINECLUB MELIÉS PROYECTARÁ LA PELÍCULA “LLÁMAME POR TU NOMBRE”, LA CUAL ESTUVO ENTRE LAS CANDIDATAS AL PREMIO ÓSCAR.


TEATRO LA CASA (SAN LORENZO 2723)

SÁBADO 12, A LAS 22.30, SE PRESENTARÁ ÍNDIGO, SALITRAL Y NANQUEL DIP.

 

TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA Nº 386)

EL SÁBADO 26 SE PRESENTARÁ  HERNÁN PIQUÍN CON SU ESPECTÁCULO “ENTRE BOLEROS Y

TANGOS”.

EL DOMINGO 27, ACTUARÁ HECATOMBE!, GRUPO DE TEATRO CORDOBÉS QUE SE HIZO CONOCIDO POR SU HUMOR, A TRAVÉS DE YOUTUBE.

DOMINGO 17, A LAS 16, SE PRESENTARÁ PIÑÓN FIJO, CON UN SHOW COMPLETAMENTE RENOVADO.


ADATISE (LIBERTAD Nº 175)

EN MAYO Y JUNIO SE DICTARÁ EL TALLER DE INTRODUCCIÓN AL CIRCO LOS SÁBADOS, DE 10 A 13 Y DE 14.30 A 17, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL TEATRO, SUBSECRETARÍA DE CULTURA DE LA PROVINCIA Y EL CENTRO CULTURAL HOMERO MANZI.


ESTUDIO CAROLINA DOMÍNGUEZ (MITRE 172)

VIERNES 18, SE REALIZARÁ EL SEGUNDO SEMINARIO ANUAL DE DANZAS CONTEMPORÁNEAS A CARGO DE FLOR BAIGORRÍ, DESTINADO A NIÑOS Y ADULTOS.


CINES

SUNSTAR

AVENGERS: INFINITY WAR (3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY 19:00 (Cast) 22:00 (cast)

RAMPAGE: DEVASTACION (2D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY 17:30 (Cast)

PERDIDA (2D):

SUSPENSO DRAMA (18 AÑOS)

HOY 20:00(Cast)

VERDAD O RETO (2D):

THRILLER, TERROR (+13 AÑOS)

HOY 22:30 (Subt)

PETER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT)

HOY 17:00 (Cast)

NADA QUE PERDER (2D):

BIOGRAFÍA (ATP)

HOY 20:00 (Cast)

YO SOY SIMÓN (2D):

DRAMA (+13 AÑOS)

HOY 22:20 (Subt)

GNOMOS AL ATAQUE (2D):

AVENTURA (ATP)

HOY 16:30 (Cast)

LOS EXTRAÑOS: CACERÍA NOCTURNA (2D):

TERROR (+13 AÑOS)

HOY 18:30 (Cast) 20:30 (Cast) 22:30 (Subt)

AVENGERS: INFINITY WAR (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY 18:00 (Cast) 21:30 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

AVENGERS ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 16:20- 17:00-20:00*-22.40-23:00*

CASTELLANO 2D: 23.30 (SÓLO SÁBADO)

*SUBTITULADA (SÓLO JUEVES)

CASTELLANO 3D: 19:35

CASTELLANO 3D: 16:30 (SÓLO JUEVES)

NADA QUE PERDER ATP

CASTELLANO 2D: 16:30 (SÁBADO)

CASTELLANO 2D: 19:00 (JUEVES Y MARTES)

YO SOY SIMÓN APTA 13 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 2D:19:00- (TODOS LOS DÍAS EXCEPTO JUEVES)

CASTELLANO 2D: 22:50- (TODOS LOS DÍAS)

 
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