FÚNEBRES | 8 de Mayo de 2018

08/05/2018 -

FALLECIMIENTOS

Nicolás Ernesto Sánchez

Tobías Molina (Frías)

Atilio Francisco Rodolfo (La Banda)

Bella Azucena Quiñonez (La Cañada)

Roberto Coronel

Américo Claudino Leal

Sepelios Participaciones

BALDERRAMA, RAÚL JUAN DE DIOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Cordoba el 5/5/18|. Ignacio Bolzón y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Naiara Julián y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amiga Virginia y ruegan por su descanso eterno y el consuelo de sus seres queridos.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Las amigas misericordistas del café de los lunes participan el fallecimiento del primo de la querida Mechita, la acompañan en estos tristes momentos y ruegan por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

CORONEL, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. Sus hijos Emilia, Roberto y Gilda Coronel, sus nietos Keila ,Melani, Celia, Lucio, Maximo, Sarahi Campos, h, pol Daniel Campos y Franco Agüero, y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 18 hs en el cementerio de Maco. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - La Plata 162 - TEL. 4219787.

CRUZ DE TREJO, ROSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. "Yo soy la resurrección y la Vida, el que cree en Mi aunque muera vivirá". La comunidad educativa del Instituto Bernardino Rivadavia participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Prof. Verónica Trejo y acompaña a su flia. en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

CRUZ DE TREJO, ROSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Andrés Pereyra, sus hijos Ignacio, Luciana y Juan Martín participan con dolor el fallecimiento de la mamá de Mónica. Ruegan una oración en su memoria.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. "Señor, recibe a tu sierva y dale el descanso eterno". En el dolor acompañamos a su hija Victoria Soria de Azar y flia. Elevamos oraciones en su memoria. María Eva y Gonzalo Afur. Laprida.

ETCHEVERRY DE SORIA, MARÍA TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. "Yo soy la resurrección y la Vida, el que cree en Mi aunque muera vivirá". Carlos Abdo y flia. acompañan a Vicky y Gustavo y demás familiares ante tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

JUGO, EUGENIO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Su esposa Reina, sus hijos Alejandro, Cony, Eugui, Inés, Martín y demás familiares part. su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

JUGO, EUGENIO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Arq. Adolfo Mishima, su esposa Nilda R. de Mishima, sus hijos Adolfo y Federico y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento.

JUGO, EUGENIO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Juan Carlos Pahud, su esposa Alina Victoria, participan con dolo el fallecimiento de su vecino, amigo y consuelo para su esposa y familia.

JUGO, EUGENIO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Acompañamos con profundo dolor a su querida flia. a Reina e hijos en su dolor. Dardo Beltrán y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

JUGO, EUGENIO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Las almas de los justos están en manos de Dios. Tus cuñados Maggy Lezana y Jorge Martinez Ranseyer, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JUGO, EUGENIO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Los directivos y compañeros del Instituto San Martín de Porres acompañan a Inés y elevan oraciones por el descanso en paz de su papá y por una resignación cristiana para su familia.

JUGO, EUGENIO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Autoridades y personal de la F.C.M. UNSE, participan su fallecimiento y acompañan a Carolina Rodríguez y flia. en tan dolorosa pérdida.

JUGO, EUGENIO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Ing. Juan Carlos Casado y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUGO, EUGENIO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Salvador Scrosoppi SRL. participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

JUGO, EUGENIO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Alberto Scrosoppi, Marta Scrosoppi y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUGO, EUGENIO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Roxana Escobar de Scrosoppi, sus hijos Salvador Luis y Luciana participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUGO, EUGENIO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. César Alfredo Ramos y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUGO, EUGENIO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Hermano de la vida, cuantas cosas compartidas, nacimiento de nuestros hijos, de nuestros nietos, un sinfín de recuerdos maravilloso. Roger Antonio Godoy, su señora María Grecco de Godoy, sus hijos Cecilia, Verónica, María Laura, Matías y Constanza Godoy Grecco; hijos políticos y nietos.

JUGO, EUGENIO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Roque Paz y familia; su hijo Daniel Paz y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

KEES, LELIA VERENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. Raúl O. Bertoli y flia. su esposa Silvia Nora; sus nietos Matías, Maximiliano, Stefanía y Vivian participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Se ruega una oración en su memoria.

LEAL, AMÉRICO CLAUDINO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. "Las almas de los justos estan en manos de Dios". Su hermana Amelia Leal Rojas de Carrizo, sus hijos Graciela y Marcelo, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso.

LEAL, AMÉRICO CLAUDINO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. "Cerraste tus ojitos para siempre y dejaste un gran dolor". Graciela Carrizo de Solivellas, sus hijos Martín, Diego, Santiago y Sebastián, nietos Thiago, Marianela, Pia y Pedro. Que una bandada de ángeles arrullen tu sueño eterno". Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO DE SALDAÑO, AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. Su esposo Luis Antonio Saldaño, sus hijos Oscar, Yeye, Toño, Pipi, Alejandra, Roxana, Susana, Ynés, Beatriz, Nicolás, sus hijos poíiticos Carlitos, Edgardo, Alejandro y Pupi nietos bisnietos y demas familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas cementerio Parque de la Paz COB. IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Antenor Álvarez participa el fallecimiento de su amigo y acompaña en el dolor a Pule y a sus hijos.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Alicia María Paz e hijos y nietos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Alicia María Paz y Dr. Juan Manuel Pereyra participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Julio Oscar Azar, sus hijos Julio y Carolina; participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hermana Evelina, sobrinos: Amado, Luis, Marcela y demás familiares en este momento de dolor.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Manuel Héctor Álvarez, Delia Raab de Álvarez y sus hijos Adriana, Alejandro y Patricia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Armando Meossi y flia, ruegan una oración en su memoria.

ORELLANA, ÁNGEL RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Nani querido, en tu vida escribiste la historia de un niño desesperado ante la muerte de su padre, la de un adolescente en el límite de la noche buscando amor. Libraste el buen combate, conseguiste victoria, fuiste testimonio del amor al prójimo. Nos dejaste acongojados, pero en este peregrinar a la Casa del Padre llegas primero a rencontrarte con tu familia amorosa, en este viaje, fue un orgullo haber compartido nuestra niñez y adolescencia en familia. Descansa en paz hermano de la vida. Silvia Gómez de Carreras, Blanca Díaz de Gómez, Gustavo Carrera y Mariano Gómez. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, HUGO VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Nardo Roldán, su esposa Nora Senilliani, sus hijos Marisa Angélica, Nardo Sebastián y Nora Lis y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en la irreparable pérdida de don Hugo, entrañable vecino, amigo sollidario del barrio Juramento, vecinos de calle 20 de junio, piden a Dios lo reciba en la gloria de los bienaventurados.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. Sus hijos: Alejandro y Silvina, sus hijos pol.: Marcela y Marcelo, sus nietos: Augusto y Máxima, part. su fallec. sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. Caruso CIA. Arg. de Seguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. "El que cree en Mi no morirá jamás". Tu inesperada partida nos deja sin palabras. Por tu distinguida cordialidad y hombre de bien. Sus hijos Lic. Alejandro Sánchez y Dra. Silvana Sánchez y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. "Que el Señor lo reciba en su Morada y descanse en sus brazos". Su hermana Ramonita Sánchez de Caumo participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. "Señor, ya está ante ti, recíbelo en tu Reino". Su hermana Ema Sánchez de Sosa, sus hijas María del Rosario Sosa de Córdoba, esposo Juan Córdoba; nietos Carolina y Juan Pablo participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. "Dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene rin". Su hermano Clemente Sánchez, su esposa Honorina Rízolo y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. Sus sobrinos: Jorge A. Sánchez, Silvia Gerez, Sara Sánchez, Alejandra Sánchez, Jorge A. Sánchez, (h) Antonio Sánchez, Herrera Gustavo y Constantino Herrera Sánchez participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. "Felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios". Su sobrina María del Rosario Sosa de Córdoba, esposo Juan Córdoba y flia. participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. "Yo soy la resurrección y la Vida, el que cree en Mi aunque muera vivirá". Su sobrino Carlos Américo Sosa, su esposa Silvia Romano y flia. participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su sobrino Jorge Alejandro Sánchez, esposa Silvia Jerez y flia. participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. "Vivirás eternamente en nuestro corazón". Su sobrina Susy Sánchez y familia participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. Descansa en bellos prados. Acompañamos a tus queridos hijos Silvana y Alejandro en este inmenso dolor. Tus amigos de siempre Dardo Beltrán y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Mabel e Inés Ibáñez de Morales y familia participan con dolor el fallecimiento del querido Nicolás.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. Ángel O. Sánchez y su hermana Inés, participan con inmenso dolor el fallecimiento del amigo Nicolás, Ruegan resignación a sus hijos y familiares, elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. René Orieta, su esposa Blanca Moreyra y flia., participan el fallecimiento del gran amigo Nico y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. Oscar A. Galiano, Graciela Coigdarripe de Galiano y sus hijos, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. Enzo Palavecino, participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos y demás familiares en este momento de dolor. Que Dios de resignación y paz.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Las amigas de su hijo Roger, Gladys Guzman y Poly Cabrera Ibañez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. Damián Suárez y señora participan con dolor el fallecimiento del distinguido colega. Damuco Suárez lamenta profundamente la desaparición de su compañero de colimba "Nico".

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. Yoyi, Irma, Vicky y Tobías Gerez y Ariel Gerez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del colega amigo "Nico", con la seguridad de que sus dotes personales, profesionales y su verdadero sentimiento de la amistad, harán que el Señor lo recibas en un lugar de privilegio de su Santo Reino y solicitan al Señor una digna y cristiana resignación para sus hijos, nietos, hermanos y demás familiares y amigos.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. El Club de Amigos "José Quito Vega" participan con pesar y profundo sentimiento el fallecimiento de su socio fundador Nico Sánchez, solicitan oración en su querida memoria y que su alma descanse en paz.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. Boni Islas y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo. Elevan una oración en su memoria.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. Franklin Andrés Ledesma y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. Luis Armando Sandoval, su esposa Elena Azar, sus hijos Santiago, Cecilia, Ana y respectivas familias participan con inmenso dolor su fallecimiento. Ruegan cristiana resignación para sus hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. Margarita Beltrán participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos Alejandro y Silvana y demás familiares en este doloroso trance. Ruega oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. Julio Medina participa el fallecimiento de su amigo de siempre rogando que Dios de consuelo y calma a toda su familia.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. "Nada desaparece en la vida ,mientras queden huellas profundas en nuestros corazones". Rolando Macedo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. Vivirás eternamente en el recuerdo de tus vecinos de Frías. Marta, Yoni, Cacho, Inés, Leticia y Silvia Ibarra, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. Dr. José Luis Herández y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (TATA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. "Señor concédele un lugar junto a ti donde no hay llanto ni dolor, solo paz y felicidad". La promoción 1967 de maestros de la Escuela Normal República del Ecuador, acompañan en su dolor a nuestra querida compañera Ramonita Sánchez Caumo por el fallecimiento de su hermano. Ruegan una oración en su memoria. Frías.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". Roger Antonio Godoy, su señora María Grecco de Godoy, sus hijos Cecilia, Verónica, María Laura, Matías y Constanza Godoy Grecco; hijos políticos y nietos.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. Margarita Archetti Pascale, sus hijos Deborah, Daniel y Marcela Gómez Archetti participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana Ramonita Sánchez de Caumo y demás familiares en estos momentos de dolor, rogando al Altísimo les de pronta resignación y consuelo. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, YOLANDA BENIGNA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. El personal del ISPP N° 2, participa con profundo dolor el fallecimiento de la tía de nuestra colega, María del Rosario Sosa. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

BERNASCONI, LUIS JUAN AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. La comisión directiva, subcomision de jubilados y pensionados y demás cuerpos orgánicos del Sindicato de Luz y Fuerza de Santiago del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro socio jubilado y padre del compañero Eduardo Bernasconi, acompañan a sus familiares en este dificil momento de dolor y pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

MANZUR DE ROSSENTHAL, GENOVEVA TAMIME (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Sus vecinos y amigos Eugenio Ungaro, Norma de Sayago y Julio Rodriguez y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RICHARD, NELSON OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Yanny Zanoni de Molinari, sus hijos: Eduardo, Anabel, Guillermo, Maria Eugenia y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Teresita Gerez y demas familiares en este difícil momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

RODOLFO, ATILIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. Querido padre, gracias por todo lo que nos diste, siempre estarás presente en nuestros corazones. Te amamos. Sus hijos Mauricio y Viviana Rodolfo.

RODOLFO, ATILIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Querido suegro, descansa en paz. Siempre vivirás en nosotros. Su hija política Rosita Coronel participa con profundo dolor su fallecimiento.

RODOLFO, ATILIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Sus nietos Germán, Agostina, Marianela, Ingrid, Constanza, María Silvia, Leandro y Matías Rodolfo participan con profundo dolor su fallecimiento.

RODOLFO, ATILIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. Su hermana política Teresita Rizo Patrón de Varela, sus hijos Maria Lucrecia y Sergio Ratier, Silvia, sus nietos Ignacio, Gustavo, Lourdes, Lucrecia, Luis y Laura lo despiden con mucho dolor rogando oraciones en su memoria.

RODOLFO, ATILIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. Emilio Alfredo Rizo Patrón, su esposa Élida Ferraro, sus hijos Fernando, Graciela y Alicia participan con profundo dolor su fallecimiento.

RODOLFO, ATILIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. Blanca Acuña de Montenegro, sus hijos Santiago, Carlos Eduardo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODOLFO, ATILIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá". Marisa y Nory Russo; Emilse Reynoso, Andrea, Gustavo y Javier Figueroa participan con profundo dolor su fallecimiento.

RODOLFO, ATILIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. "Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí". Héctor Eduardo Coronel, Paula Jaime y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

RODOLFO, ATILIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Walter Francisco Coronel y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Mauricio. Se ruega una oración en su memoria.

RODOLFO, ATILIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Juan Argibay y Mónica Unzaga Argibay y familia acompañan a su hijo Mauricio e hija política Rosita Coronel en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RODOLFO, ATILIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Elda Beatriz Argibay, Juan Cortez, Guillermo, Andrea acompañan a su hijo Mauricio e hija política Rosita Coronel en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RODOLFO, ATILIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. Pelusa Sánchez, Marcelo Sánchez y familia y Beto Sánchez y familia acompañan a su hijo Mauricio e hija política Rosita Coronel en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RODOLFO, ATILIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. Omar Carranza y Carla Piña, sus hijas Catalina y Rosarito participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JOSÉ, CÉSAR ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/18|. Las amigas misericordistas del café de los lunes recuerdan al Dr. José, primo de Anita Sialle.

MOLINA, TOBÍAS EDUARDO (Yoni) Falleció el 4/5/18|. Su esposa Graciela Alanís, sus hijos Javier y Eugenia, sus hijos políticos Noelia y Ariel y su nieto Santiago, agradecen a familiares y amigos por el acompañamiento y contención recibida en este momento de tristeza. Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

QUIÑONES, BELLA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. Sus hijos Víctor René, Lorena, Estela, Rosa, Graciela, Carlos, Julio, Francisco y sus respectivas familias participan su fallec. Sus restos serán inhum. a las 10 en el cementio local, casa de duelo La Cañada, Dpto. Figueroa. Serv. U. Ferroviaria - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

Invitación a Misa

ACOSTA DE GEREZ, JULIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Te fuiste de nuestro lado y dejaste un tremendo vacío en nuestras vidas. Solo nos consuela saber que estás gozando de la cercanía de Dios. Su esposo Mario Gerez, sus hijos Fernando Martín y Gonzalo, hijos políticos y nietos agradecemos profundamente las oraciones, las palabras de consuelo y el acompañamiento de los amigos y vecinos de toda la vida de nuestra querida Julia. los invitamos a participar de la misa que se celebrará a nueve días de su fallecimiento en la Catedral Basílica a las 20.30 hs. Ruegan una oración en su memoria.

BARRAZA DE CANALE, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/17|. Dice San Agustín: "Si me amas, no llores, si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos, no llores si me amas ..." Querida hija rogamos que el Señor te cobije en sus brazos y descanses en paz. Su madre, sus hermanos, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita, al recordarse 6 meses de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, CARLOS RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 08/06/16|. Hijo mio: hoy a 1 año y 11 meses que te fuiste y aún siento mucha tristeza en mi corazón, le pido a Dios que me dé fortaleza para salir adelante sin ti, quizás has desaparecido fisicamente, pero nunca de mi corazón, fuiste y serás mi mayor tesoro. Sé que a donde estás gozas de alegría, mientras aquí en la tierra te echamos muchísimo de menos. Que Dios te tenga en la gloria y nunca dejes de brillar porque eso me pone bien cuando yo estoy mal. Que brille para tí la luz que no tiene fin. Tus padres Nora y Juan Carlos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en parroquia Santo Cristo.

GUZMÁN, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleciío el 8/5/18|. Nada mitigará el dolor que provocó tu partida, pero sabemos con certeza que en el Cielo gozarás de la misericordia de Dios. Fuiste una gran persona con una moral y honestidad inquebrantable. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Su esposa Ilda Alcaraz de Guzmán, sus hijos Daniel, Silvina, Juan Carlos y sus respectivas flias. invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia La Merced al cumplir 1 año de su fallecimiento.

LUCERO DE IBÁÑEZ, ANTONIA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/15|. Mami, un día nos dejaste para volar a la casa de Dios. Un vacío en nuestros corazones nos quedó. Solo nos queda tu gran valor de madre y abuela. Sus hijas Mabel e Ines Ibañez, hijo político Julio Morales, sus nietos Luciana, Nicolas, Vico y Rocio invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en Pquia. San José del Bº Belgrano. Ruegan oraciones en su memoria al cumplirse tres años de su partida.

VARGAS, JUAN GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. Señor ya esta ante Ti, recíbelo en tu reino. Mabel e Ines Ibáñez de Morales y familia participan su fallecimiento e invitan a la misa de los 9 días, hoy a las 20 en Pquia, San Jose del Bº Berlgrano.

BRAVO, CARLOS ALBERTO (Tete) (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/18|. Esposo, padre y abuelo se siente tu ausencia en nuestro hogar. Te fuiste al lado de Jesús, donde no hay dolor ni sufrimiento y brille para vos la luz que no tiene fin. Tu esposa Alina, tus hijos Mariela, Pili y Gabi, tus hijos políticos Germán y Daniela, tus nietos Matias, Rubén, Máximo, Agustina, Alina y Helena, invitan a familiares, amigos y vecinos a la misa que se oficiará en su memoria hoy a las 20 hs en la parroquia Sgo Apóstol.

MARTÍNEZ, ÁNGEL ABEL (Lito) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/14|. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Su madre Nieves y su esposa Elena, sus hijos Abel y Verónica de Arcos, hijos políticos Sonia y Ricardo, sus amados nietos Naim Seú, Amy y Benyi Arcos, Marilyn y Mayte Martinez y demás familiares invitan a la misa a efectuarse hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol.

IBÁÑEZ CLAUDIO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/98|. En las largas noches que el cielo se cubre de estrellas, miro hacia lo alto y te veo en ella sonriente, acompañándonos con tu particular forme de ser. Cuanto silencio y cuantas palabras, pronunciadas en el corazón, con el recuerdo vivo de todo lo que compartiste con cada uno de nosotros "querido ángel" descansa en paz, nosotros cuidaremos tus sueños: Señor guíalo por senderos de luz para que goce de la paz eterna. En el aniversario de tu partida tu madre Ángela, hermanos, Silvia, Jo, Sole y sus familiares elevan oraciones en tu querida memoria y pedirán por tu descanso eterno en la misa que se oficiara hoy en la comunidad Virgen del Luján - Fernández.

LAZARTE, NATALIA SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/18|. "Madre: hoy, con profundo dolor y desconsuelo recordamos un mes de tu partida al reino de Dios. Sin embargo, dejaste tu huella en nosotros y a pesar del dolor por tu ausencia física, llevaremos en nuestros corazones el mejor de los recuerdos y todo lo que aprendimos de ti. Gracias por darnos la vida y enseñarnos a vivirla. Dios te cobije para siempre y que descanses en paz, amada madre. Tus hijos: Nidia y Juan; hija política: Marina; nietas: Claudia y Silvina; Bisnieto: Milo; nieto en el afecto: Abel; invitan a familiares, amigos y vecinos a la celebración de la misa hoy a las 19 horas, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento, en la parroquia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. Rogamos una oración en su memoria. Las Termas.

Agradecimientos

ACOSTA DE GEREZ, JULIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Familiares de Julia Acosta de Gerez, agradecen al Sanatorio alberdi, a los médicos de Terapia Intensiva, Dr. Agüero Villarreal, a la Dra. Arturi, enfermeras de terapia y de piso por la atención brindada en su larga enfermedad. Gracias y que Dios los bendiga por su atención.

ACOSTA DE GEREZ, JULIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/18|. Familiares de Julia Acosta de Gerez, agradecen a Sra. Carla Biagiolo, Sra. Paula Mansilla, Sr. Maximiliano Días, Liliana Tolosa, Estela Peralta y Psiquiatra Héctor Aranda; equipo de enfermeras de la UCI del Sanatorio Alberdi por la atención brindada en su larga enfermedad, gracias y que Dios los bendiga por su atención

Recordatorios

----------------------------------------

ÁLVAREZ, MARÍA ANTONELLA (Anto) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/10|. Anto. Dios te eligió para tenerte a su lado hace ocho años. Tu lugar aquí en la tierra, en tu casa, está vacío. Nos cuesta vivir sin ti Anto, solo Dios sabe de nuestros sufrimientos. Tenemos mucha tristeza, nos duele tu ausencia Anto. Queremos que sepas, desde el lugar que te eligió el Señor en su morada celestial que nunca te olvidaremos y que te extrañamos mucho, sos nuestra estrella luminosa y nuestro ángel que nos da fuerza para seguir viviendo. Vivirás eternamente en nuestros corazones descansa en paz hija querida. Sus padres Mirta y Gabi, sus hermanos Gabriel y Beba elevan oraciones a su querida memoria.