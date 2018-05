Fotos La suba del dólar impacta en precios de varios rubros de la actividad local

08/05/2018 -

Mientras el dólar registró en la víspera una suba de cinco centavos en el mercado minorista, donde cerró a un promedio de 22,33 pesos para la venta pese a las medidas económicas anunciadas por el Gobierno nacional el viernes, distintos sectores de la actividad económica local, ya acusaron este lunes, el traslado a precios de la corrida que inició la semana pasada la moneda norteamericana. Rubros como electrodomésticos, electrónicos, artículos para el hogar, telefonía celular e inmobiliarias, señalaron el efecto que ya se muestra en precios más altos que la semana pasada. En primer término Rodolfo Lindow (h), propietario de una casa de artículos para el hogar, electrodomésticos, computación y productos de electrónica, señaló que "desde la semana pasada todo el mundo se ha puesto paranoico con el dólar, pensando que hoy -por ayer- estaría en $30 pero no ha sido así, por supuesto que los precios se han actualizado porque manejamos precios a valor dólar, al valor oficial del día. Está a $22,30 hace diez días estaba a $20,88 una diferencia de un 7% y obviamente eso se va a aumentar". Agregó que "nosotros retocamos los precios, pero no especulando con un dólar de $25 ó $38 porque lo que va a pasar es que el dólar va a seguir subiendo como lo está haciendo en todo el mundo. Lo que pasa es que si uno va a Brasil y EE.UU. aprecia su moneda un 3%, ahí se devalúa un 3%, pero si aquí sube lo mismo todo el mundo se asusta. Nosotros vamos viendo lo que sucede, tampoco podemos aumentar a un precio muy alto porque el consumo está planchado". A su turno, Juan Lami Hernández, propietario de una cadena de locales de artículos para el hogar, audio, electrónicos, motocicletas y electrodomésticos, entre otros rubros, indicó que "una vez más nuestro país trae estas incertidumbres en la relación dólar - precios". Señaló que "indudablemente siempre el aumento del dólar se refleja indirectamente en los precios, pero cuando baja, el proveedor no nos dice que se reacomodan para abajo los precios. Hemos tenido reajustes entre 2 y 5% de marcas líderes ya sea de motocicletas o artículos para el hogar". Desde la Cámara Inmobiliaria local, su presidente Osvaldo Ruiz indicó que se suspendieron operaciones. Por la oscilación de la moneda norteamericana, no se concretaron. "Teníamos operaciones para cerrar que se han suspendido por el movimiento del dólar porque no pueden coincidir las partes, no se conseguía dólar billete, el que lo tenía no lo quería largar y el vendedor ha subido el precio. También hay compradores que no se animan porque de la noche a la mañana tiene que poner $200 mil ó $250 mil más, por el cambio que huo bo en la cotizacion", indicó. Agregó que "también las operaciones de crédito se han borrado, porque el incremento que va a tener el sistema UVA que se rige por el costo de vida y tiene una actualización flotante", agregó.