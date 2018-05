Fotos Kosiner confirmó que retirarán puntos del proyecto de emergencia tarifaria

08/05/2018 -

El presidente del interbloque Argentina Federal (Justicialismo), Pablo Kosiner, confirmó que retirarán del proyecto opositor de "Emergencia Tarifaria", que buscarán debatir mañana en Diputados, los artículos referidos a la disminución del 50% en el cobro del IVA en las facturas de servicios públicos.

Fuertes críticas

Ese ítem había generado fuertes críticas por parte del Gobierno nacional y también había sido objetado por algunos gobernadores peronistas, representados en el propio interbloque Argentina Federal.

"Hemos tomado la decisión de no avanzar en el IVA, por lo tanto eso ya queda fuera de discusión", remarcó. Agregó: "No tenemos problema en sacar lo del IVA. No planteamos un congelamiento de tarifas", aseguró el legislador salteño.