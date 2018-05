El Gobierno confía en que Monzó siga al frente de Diputados

08/05/2018 -

El Gobierno le deja abierta la posibilidad al titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, de dar marcha atrás con su decisión de no renovar su banca en 2019 y descarta promover su salida anticipada, así como que sea designado embajador en España.

Un alto funcionario de la Casa Rosada aseguró que reconoce que Monzó se cansó de estar alejado de la mesa donde se toman las decisiones, a diferencia de cuando articuló con el actual jefe de Gabinete, Marcos Peña, la estrategia electoral que llevaría a Mauricio Macri a la Presidencia, pero le deja abierta la posibilidad a que vuelva atrás y decida quedarse.

"Lo de Monzó no es nuevo; ya estaba definido su rol desde hace tiempo. Ahora le habrá agarrado un bajón, pero si se recupera y tiene ganas puede seguir ocupándose de esa función", explicaron.

Aunque su última motivación era participar activamente en el próximo armado electoral de la provincia de Buenos, "no pudo encajar" con la gobernadora María Eugenia Vidal, otra dirigente que, en cambio, sí fue logrando mayor ascendencia sobre el círculo más cercano del primer mandatario.

"Pese a los esfuerzos que han hecho ambos, no han podido encajar. María Eugenia es la conductora y Monzó reconoce ese liderazgo. Son diferentes", aseguró otro funcionario.

El ex intendente de Carlos Tejedor y hombre del peronismo le anunció hace al menos dos meses al presidente Macri que no deseaba continuar en Diputados luego de las próximas elecciones, en las que debería renovar su banca, y le sugirió ser designado al frente de la embajada de España, que hoy ocupa el ex gobernador misionero Ramón Puerta.