Belgrano Verde pisa fuerte con sus Infantiles

08/05/2018 -

Belgrano Verde venció anoche a Independiente BBC por 72 a 57, en calidad de visitante, y se mantiene como único puntero de la categoría Infantiles del Torneo Apertura que organiza la Asociación Capitalina.

El equipo de Carlos Barrera se apoyó en las destacadas actuaciones de Martínez y Dargoltz y definió el partido con gran antelación.

En Juveniles, Quimsa derrotó a Juventud por 97 a 66, en calidad de visitante, y se mantiene en puestos de vanguardia.

Esta noche

Con partidos de Infantiles y Juveniles, continuará esta noche la undécima fecha del Torneo Apertura.

La programación para esta noche es la siguiente: Jorge Newbery vs. Normal Banda, en Infantiles (A. D’Anna y Alcorta); Red Star vs. Nicolás Avellaneda, en Infantiles (Vásquez y A. Barraza) y Juveniles (Mukdsi y Montoya); Juventud vs. Quimsa, en Infantiles (Abdala y Sánchez).

Los partidos de Infantiles comenzarán a las 20.15 y los de Juveniles, a las 22.