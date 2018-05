Debe ganar esta noche para revertir la ventaja de local

Fotos CLAVE. "Maxi" Stanic se inspiró en el primer juego de playoffs, pero no pudo evitar la derrota de su equipo ante Atenas. Esta noche será fundamental.

08/05/2018 -

Olímpico no pudo en el primer juego, pero dejó en claro que está dispuesto a no guardarse nada en la serie frente al poderoso Atenas de Córdoba.

Esta noche, el conjunto bandeño tendrá una segunda oportunidad para revertir la ventaja de localía, pero deberá corregir los errores cometidos en el primer juego.

La defensa es uno de los aspectos a tener en cuenta. Atenas pasó la barrera de los 100 puntos la noche del domingo, aprovechando las facilidades que le dio Olímpico, sobre todo en los dos últimos parciales.

Esta noche, el Negro bandeño deberá tener especial cuidado con los triples de Donald Sims, Juan Fernández Chávez y Weyinmi Rose, pero además deberá hacer imponer condiciones en la pintura para evitar que Jerome Meyinsse y Roquez Johnson generen complicaciones.

En ese sentido, la presencia de Justin Williams será fundamental. El pívot estadounidense sólo jugó 13 minutos y 42 segundos debido a que no está en plenitud física.

También será importante el aporte de Ramón Clemente para defender a un grande y para jugar de espaldas al cesto cada vez que reciba la bola de sus compañeros.

Otro de los jugadores claves de la serie es el capitán "Maxi" Stanic, que en el primer juego demostró que se inspira en playoffs. El base armador terminó con 10 puntos y 13 asistencias, pero no alcanzó para evitar la derrota de su equipo.

Olímpico necesitará además de un mayor protagonismo de Jonatan Machuca, que el domingo estuvo un poco apagado y tuvo bajos porcentajes de efectividad en los lanzamientos.

También será de fundamental importancia el aporte de Facundo Giorgi para defender a Nicolás Romano y para castigar con sus lanzamientos perimetrales.

Adrián Capelli le dio toda su confianza al cubano Karel Guzmán, que jugó 20 minutos y aportó 15 puntos, pero además demostró no tener problemas para atacar el cesto con determinación.

El entrenador Adrián Capelli deberá juntar cada pieza para lograr que Olímpico juegue con sentido colectivo esta noche y así se fortalezcan sus chances de volver con un triunfo a la provincia.

Las restantes series

Esta noche también se disputarán los segundos juegos de las restantes series: 19.30, San Lorenzo de Almagro (1) vs. Peñarol de Mar del Plata (0); 20, Obras Basket (1) vs. Weber Bahía (0); 21, Instituto de Córdoba (1) vs. Regatas Corrientes (0); 21.30, Gimnasia de Comodoro Rivadavia (1) vs. Argentino de Junín (0) y San Martín de Corrientes (1) vs. Boca Juniors (0); 22, La Unión de Formosa (1) vs. Hispano Americano de Río Gallegos (0).