Pinola: "Ahora debemos descansar y pensar en llegar a la Copa por otra vía"

08/05/2018 -

El defensor de River, Javier Pinola, se lamentó por haber quedado fuera de la lucha para entrar en 2019 al máximo certamen continental, pero piensa en otras alternativas. "El empate fue justo", agregó.

"Queríamos ganar estos últimos tres partidos para llegar con chances. Hay que pensar en el próximo partido y después vendrán San Lorenzo y Flamengo. Luego, a poner la cabeza y descansar y llegar por otra vía a la copa Libertadores de 2019". Javier Pinola, de correcto partido ante Colón, no ocultó su lamento por haber quedado "out" de la pelea por entrar a la Copa del año que viene mediante la Superliga. No obstante, sigue en carrera por entrar a la Sudamericana. Y para entrar a la Libertadores del año siguiente tiene que ganar la actual o conseguir la Copa Argentina.

A la hora de analizar el partido, el zaguero agregó: "Ellos iban a correr y luchar. Marcelo nos dijo eso. No lo pudimos contrarrestar al principio. En el entretiempo nos acomodamos y fue mucho mejor. El primer tiempo fue de ellos. En el segundo, nosotros tuvimos chances. El empate fue justo".

Por su parte, el delantero Rodrigo Mora destacó: "Seguimos soñando con tratar de meternos en una copa. No pudimos sumar los tres puntos, pero no se perdió, ahora queda en el Monumental".

Además, en cuanto a la actuación de River en el encuentro frente a Colón, aseguró: "Creo que jugamos dos tiempos distintos, en el primero no salieron las cosas, estábamos un poco más imprecisos. En el segundo arrancamos con otra actitud, intentando buscar el gol, el pase final en la parte ofensiva. Pero no se pudo".