La Bombonera se abriría ante una eventual consagración

08/05/2018 -

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, expresó que un eventual festejo del título de la Superliga, que podría darse mañana, se concretará en ‘la Bombonera y no en el Obelisco’. ‘Pedimos adelantar el horario de arranque del partido por si nos toca salir campeones. La idea no es recibir las medallas en La Plata sino ir a la Bombonera y no acudir al Obelisco’, sostuvo el mandamás xeneize.

Boca (56 puntos) logrará la conquista del torneo en caso de empatar este miércoles con Gimnasia (19.15), en un encuentro postergado de la jornada 25.

Con una igualdad, el elenco del DT Guillermo Barros Schelotto sacará una ventaja inalcanzable para Godoy Cruz de Mendoza (53), al que solamente le queda un partido por jugar.

‘Hay que ser previsibles por la gente. El festejo tiene que ser en nuestra casa, en la Bombonera. No en el Obelisco’, enfatizó Angelici.