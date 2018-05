La fecha tentativa para la asamblea es el 23 de mayo

08/05/2018 -

Otro de los temas importantes en la agenda de Central Córdoba es la realización de la asamblea general, en la que se renovarán las autoridades. La misma debió realizarse en diciembre del año pasado, pero se postergó para no interrumpir el operativo retorno a la BN, que finalizó con éxito. La asamblea será a fines de mayo y una fecha probable es la del 23, aunque aún no está confirmada. Tampoco está confirmado quién encabezará la lista oficial, que será la única que se presentará, para comandar los destinos del club. Francisco Pece no seguirá como presidente.