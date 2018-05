Mientras se define el futuro de Coleoni, se postergaría el partido con Vélez

Fotos SITUACIÓN. Hoy podría quedar confirmada la continuidad de Gustavo Coleoni como entrenador de Central Córdoba. Hay optimismo en ambas partes.

En Central Córdoba se viven horas de definiciones. Mientras hoy podría quedar confirmada la continuidad de Gustavo Coleoni como entrenador del equipo que jugará la edición 2018/19 de la B Nacional, el cotejo ante Vélez Sársfield, por 32avos de final de Copa Argentina que en principio tendría que disputarse el próximo viernes 18 de mayo, podría ser postergado para después del Mundial.

La continuidad del "Sapo" es el tema prioritario en la agenda ferroviaria. Si bien se espera que haya Asamblea a fines de este mes (ver nota aparte), el DT pretende saber antes si seguirá ligado a la institución.

En ese sentido, hoy al mediodía se producirá una reunión entre el representante del entrenador cordobés y Francisco Pece, todavía presidente de la institución del barrio Oeste.

Más allá de que "Pancho" no continuará en su cargo tras la Asamblea, Coleoni siempre manifestó la buena relación que lo une con el actual titular del club y sus ganas de negociar con él. Esto está relacionado también con que los tiempos del entrenador no se condicen con los del aspecto institucional del club.

Si bien Coleoni tiene vínculo con Central Córdoba hasta el 31 de diciembre de este año, la idea es renovarlo para que no caduque a mitad de temporada. Además, en el contracto actual existe una cláusula que permite a cualquiera de las dos partes rescindir en junio de este año. En caso de no producirse una renovación de contrato, es muy probable que Coleoni opte por rescindir ahora. Es que, al no tener certezas de poder estar una temporada completa, optaría por tomar alguna oferta que pueda llegar. De hecho, el "Sapo" estaría esperando que se resuelva hoy mismo su situación con Central para empezar a escuchar otras propuestas. De todas maneras, desde ambas partes siempre hubo, y hay, la predisposición de prolongar el vínculo.

Copa Argentina

Tras haber logrado el ascenso, y ante la incertidumbre que aún se mantiene sobre la continuidad de Coleoni, el plantel fue licenciado. Es por eso que la idea de la dirigencia es no jugar el partido por Copa Argentina, ante Vélez, programado para el viernes 18 de mayo. El club envió el viernes de la semana pasada una nota pidiendo la postergación del encuentro ante esta situación. Y manifestó su intención de que el encuentro por 32avos de final se programe recién después del Mundial. Si bien aún no hubo respuesta, en el seno de la dirigencia ferroviaria confían en que el pedido presentado prosperará.