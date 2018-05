Úrsula Vargues vivió un hecho similar con el extitular de la Daia

08/05/2018 -

Tras la denuncia de la actriz Esmeralda Mitre a Ariel Cohen Sabban, la modelo y periodista Úrsula Vargues aseguró haber vivido una situación similar con el denunciado. Recordó que a mediados de noviembre del año pasado debió pedir disculpas ante la Daia luego de realizar comentarios antisemitas a través de Twitter. Según expresó en una entrevista radial, en esa oportunidad Cohen Sabban tuvo una actitud que no le pareció apropiada.

"Me sucedió un poco lo que le sucedió a Esmeralda, aunque fue por distintos dichos. La Daia me convocó a pedir disculpas. Antes de ir, a través de Whatsapp, (Cohen Sabban) me pidió de vernos en mi domicilio, a lo cual yo me negué", contó Vargues. Agregó: "Después de la visita de la Daia, yo volví a escribirle, porque me siento una víctima, me quedé sin trabajo. Nuevamente me citó en su domicilio, y dejé de contestarle".