Penélope evitará filmar con su marido

08/05/2018 -

Penélope Cruz y Javier Bardem reconocen que rodar juntos, como lo han hecho bajo la dirección de Asghar Farhadi en "Todos lo saben", puede facilitar las cosas, pero no quieren que se convierta en un hábito ni repetir la experiencia con mucha frecuencia. En una doble entrevista publicada por el periódico francés Le Journal du Dimanche en vísperas del Festival de Cannes, que se inaugurará precisamente con la película del director iraní, los dos actores españoles -pareja en la vida real- insistieron en la necesidad de separar su vida profesional y la privada, según lo difundió Efe.

Penélope Cruz admitió, en relación a su trabajo en común, que "es agradable dar la réplica a alguien que conoces bien. Pero da algo de miedo caer en lo fácil. Por eso no quiero rodar con demasiada frecuencia con Javier", dijo, y agregó: "Un actor necesita crecer por sí mismo y la separación hace más preciosos los momentos juntos".

Por otra parte, remarcó que los dos están de acuerdo en separar vida profesional y vida privada, y en que ella no quiere que su identidad de actriz quede disuelta "en una imagen de pareja glamur". Javier Bardem hizo hincapié en que sus rodajes consecutivos, primero en "Escobar" y luego en "Todos lo saben", han sido producto de "una coincidencia" y en que ninguno de los dos quiere que se convierta en una costumbre. "Es verdad que eso facilita la vida porque podemos pasar más tiempo en familia, pero estar pegados puede acabar con afectar a los nervios", explicó Javier. Para ella, lo que les acerca como actores es su voluntad de "aprender siempre", pero también hay elementos que los distinguen. "Javier no busca nunca el confort, y eso es muy estimulante cuando lo tienes enfrente. Mientras que yo necesito huir de mi personaje, él más bien es de los que se sumergen totalmente en su personaje. Aunque tiende a separar las cosas desde que tenemos hijos", admitió. Para él, Penélope Cruz no ha cambiado desde que la conoció cuando ambos rodaban en 1991 "Jamón, Jamón", de Bigas Luna.