Paul Anka no cumplirá con su show en la Argentina

08/05/2018 -

El cantante Paul Anka canceló su concierto del 10 de junio en Buenos Aires, informó la productora e indicó que el artista canadiense debió abandonar la fecha en el estadio Luna Park "por cuestiones de fuerza mayor".

Anka supo cosechar grandes éxitos desde los 60. Autor de una veintena de discos, también demandó a César Costa por la traducción de sus canciones al español y a Michel Jackson por la coaturoría de "This Is It".