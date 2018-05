¿Agüero le dijo traidora a Karina?

08/05/2018 -

Sergio "Kun" Aguero salió a festejar el triunfo de Manchester City, se consagró campeón de la liga inglesa de fútbol, y le dedicó un fuerte mensaje a su ex con una canción. En uno de los videos, el ‘Kun’ mira a la cámara y canta una polémica canción. Al ritmo de "Bella" de Wolfine, el jugador recita: "Mujer tan bella y yo con una botella, me dejé enredar fácil, caí en las garras de ella’. Y remata el tema gritando a la cámara: ‘¡Traidora, traidora!’". La cantante, que la semana pasada aseguró que ya nada la unía al ‘Kun’, no se quedó callada y publicó una polémica frase: "¿Es joda? ¡Mañana ensayamos! Gracias a Dios. Hasta mañana y buenas noches".