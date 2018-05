El largo camino andado y el éxito logrado

08/05/2018 -

"A los 17 años, emprendí un largo camino. No lo hice solo. Me alentaron mi familia, amigos y poco a poco se fue sumando una legión de seres anónimos que se convirtieron en mis cómplices, y a quienes dediqué toda mi carrera. El público me fue estimulando y alimentando para un crecimiento profesional que me permitió afrontar nuevas responsabilidades. Desde joven tuve una misión: ser el responsable de sacar a su familia adelante". Así comenzó una carrera que creció, se convirtió en ícono de la televisión y fue un galán y un actor indiscutible.