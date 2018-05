08/05/2018 -

Arnaldo André presentó oficialmente su libro en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

¿Qué sensaciones lo embargó cuando hizo la primera lectura del libro?

El trabajo intenso durante más de un año no me permitió, de pronto, concentrarme mucho o darle espacio a mis sentimientos. Si bien no hice un trabajo mecánico, distinto es a cuando te mandan el cuadernillo, lo que va a ser impreso, y es ahí donde hice la lectura total del libro y debo decir que en algunos pasajes me he emocionado, me he emocionado viendo las cosas que hice en mi vida, las cosas que he logrado y la relación con mi familia.

¿Qué repercusión ha tenido en la gente "Por lo que usted y yo sabemos"?

He tenido comentarios de mis allegados, de mis afectos, quienes me han comentado con mucho cariño que les gustó el libro, que se emocionaron. Eso es, en realidad, lo que sucedió. Con la gente de la calle aún no he tenido contacto y que me dijera ‘mira, leí tu libro’.