¿Tendrían espacio hoy los "cachetazos" de Arnaldo?

08/05/2018 -

Arnaldo André conocido porque como parte de las telenovelas en las que participaba solía propinar a sus contrapartes femeninas unas bofetadas tan convincentes como la que recibió la actriz Luisa Kuliok. Hoy, es un gran tema de debate. La práctica se interrumpió en las realizaciones actuales de culebrones, particularmente por el cambio de actitud en la sociedad con respecto al abuso físico dentro del seno familiar.

¿Las novelas que usted protagonizó, en estos tiempos, tendrían cabida?

Las novelas sí, por ahí algunas situaciones no, como los cachetazos.

¿Cómo analiza a las telenovelas que se producen actualmente?

Lo que está en el aire, yo he visto, es algo que funciona bien pero que no tiene nada que ver con la novela tradicional, cosa que es peligrosa porque la telenovela tradicional hace que la gente se prenda al televisor y no deje de ver ningún capítulo. Es lo que sucede en las novelas extranjeras, en las turcas sobretodo que tiene los códigos de la telenovela tradicional. Lo que se cuida y demás, no sé que es lo que se cuida porque no estoy muy atento a eso.

Mientras continúa acompañando el lanzamiento de su libro, Arnaldo André analiza ofertas laborales, particularmente relacionadas con el teatro.