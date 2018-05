Orgulloso de haber trabajado en una serie en la que se habló del voto femenino

08/05/2018 -

¿Qué significó, desde lo emotivo, la historia que desarrolló en "Mis noches sin ti"?

Fue una miniserie que me dio muchas satisfacciones. Tuvo una producción y dirección brillante. Hubo toda una infraestructura al servicio de la producción. Me pareció muy buena porque retrataba una época donde existían prejuicios para darle espacios a la mujer, se hablaba del voto femenino, esos prejuicios que todavía existen no en cuanto al voto, pero sí mirar un poco a la mujer dentro de la sociedad. Por otro lado, y lo que me significaba a mí como paraguayo, fue saber que eligieron ese título y el leit motiv era esa canción popular del Paraguay. Hubo todo una connotación que hizo que me interesara en este gran proyecto.

Y que también se desarrollara allí el legado cultural que dejó la inmigración paraguaya.

Sí, totalmente. Era una época en que en nuestro país había habido una guerra civil. Muchos paraguayos vinieron a la Argentina, entre ellos mis padres. Muchos músicos importantes y talentosos hicieron su carrera en la Argentina y marcaron un momento importantísimo para la música paraguaya en la Argentina.

¿Cuánto valor tiene el teatro para usted?

El teatro es la cuna, es el que te brinda la posibilidad de mostrarte tal cual sos. El teatro es la pura verdad, donde uno es difícil mentir. Lo importante es la cultura teatral que existe en la Argentina.