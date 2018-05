FÚNEBRES | 9 de Mayo de 2018

09/05/2018 -

FALLECIMIENTOS

Juan Carlos Gerez

Olga Olinda Reynoso (La Banda)

Eduarda Melian (Loreto)

Josefina Magdalena Polti

Norma del Rosario Díaz

Celia Aurora Cejas (Loreto)

Beatriz Natividad Ruiz

Humberto Tevez

Adela Velia Rodini de Romero (La Banda)

Luis Alberto Leiva

Walter Gustavo Alvarado (La Banda)

Justina Guillermina Basso Vda. de Videla (Jesús María - Córdoba)

Luis Enrique Quiroga

Sepelios Participaciones

BALDERRAMA, RAÚL JUAN DE DIOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Cortés María Inés, Ledesma Clelia I. y CP Páez Analía participan con profundo dolor por el fallecimiento del padre del Dr. Balderrama Facundo. Rogamos oraciones en su memoria.

BALDERRAMA, RAÚL JUAN DE DIOS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. A.S.A.A.R. y Socios de la Asociación Santiagueña de Anestesia, participan con profundo dolor por el fallecimiento del padre de nuestro colega y amigo el Dr. Balderrama Facundo. Rogamos oraciones en su memoria.

BANCO, PEDRO RENÉ CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. Cónsul Honorario de la República Árabe Siria Dr. Abraham Camilo Brahim, su esposa Dra. Camila Mahmud de Brahim, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

BASSO VDA. VIDELA, JUSTINA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció en Jesús María - Córdoba el 6/5/18|. Su hijo Alejandro, su hija política Giulietta Loréfice; sus nietas Constanza, Valentina, Fiamma y Evangelina participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultado el día lunes 7 de mayo en el cementerio de Jesús María - Córdoba.

CORONEL, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. Su madre Elena Zelada de Coronel, sus hermanos Jorge, Graciela, Omar y Mirian Coronel y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores.

CORONEL, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. Argentina Suárez de Gutiérrez, sus hijos Pocha, Chavela, Carli, Wado, Ricky y Walter Gutierrez y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores.

DÍAZ, NORMA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Su esposo Abel Carrizo, sus hijos Oscar, Norma, Luis, Abel y Roxana; sus hijos políticos: Paula, Walter, Andrea, Olga, Marcelo; sus nietos: David, Guillermo, Josefina, Mauro, Mauricio, Exequiel, Rosario, Manuel, Cintia, Ximena, Sofia, Mariano, Emilia, Fernanda y Fabian, y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11:30 horas cementerio Parque de la Paz COB IOSEP Serv. REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

DÍAZ, NORMA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. "No lloren por mi, porque hoy estaré en el Reino celestial y desde allí los guiaré". Sus vecinos Grillo Ibarra y familia Coca Ibarra y familia, Tito Ibarra y familia, Martín Ibarra y familia, Ratín Ibarra y familia, Tere y Mary Coronel, Delia Corbalán y familia. Sara Araujo y familia, Mercedes Araujo y familia, Miguel Martínez y familia, Kuky Jugo y familia Olga Coronel y familia, Pury Coronel y familia, Nolo Bravo y familia, Rafa y Fernando Díaz y familia, Silvana Ríos y familia, Ramón Ferreyra y familia, Arq. Julio de Bodt y familia, Negro Coronel y familia, Roly Anchaval y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. Sus hijos Juan Carlos y Silvia Susana, h. pol. Daniel Juárez y Lucrecia Regatuzo, nietos Nahuel, Daniel, Estefanía, Facundo, Juan y Nicolás, y demás familiares sus restos fueron inhumados ayer en el cemementerio de Los Flores cob. IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

GEREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. Sus hermanos Mercedes, Oscar, Nora, Clara, sus sobrinos, sobrinos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. Su hermana Clara Elizabeth Gerez, sus hijos Dante, Omar y su nieta Jazmín Victoria participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. Los compañeros de su hermana Clara, de la Escuela de Capacitación Nº 3, Sumampa, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. El Centro de Jubilados y Pensionados de Recreación y Turismo "Tradición" participa el fallecimiento de su socio e integrantes del taller de Folclore y acompaña a su familia en este momento de dolor. Eleva oraciones en su memoria.

JUGO, EUGENIO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Arq. Cesar Elli y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

JUGO, EUGENIO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Sus compañeros de la promoción 1959 de la ex Escuela Industrial de la Nación, especialidad Maestro Mayor de Obras, participan con dolor su fallecimiento. Despiden a un amigo y compañero que fue ejemplo de virtudes morales y cristianas. Que descanse en su merecida paz.

JUGO, EUGENIO BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/18|. Livio Norberto Yocca y flia., participan el fallecimiento de un Hombre que fue autentico testimonio de Militante Crisstiano. Ya está en el Reino de Dios, gozando de la vida eterna.

LEIVA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Su esposa Ramona Acuña, hija Luisina Leiva Acuña, su hermana Zulema del V. Leiva y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Av. Rivadavia 323 s.v. Pta. Baja. EMPRESA SANTIAGO.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Sus entrañables amigos, hijos de Abdo Julián y Susana Sialle, Edgar, Dr. Héctor y Susana Julián participan con profundo dolor su partida al Reino de los Cielos, y ruegan al Señor le dé el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin. Hacen llegar sus sinceras condolencias a su esposa e hijos y demás familiares. Descansa en paz. Querido amigo César.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Ing. Pedro Ugozzoli, su esposa Lic. Pura Terribile e hijos participan con profundo dolor su partida a la casa del Señor. Ruegan por su eterno descanso y acompañan con oración a sus familiares y en forma muy especial a Evelina y Marcela.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Silvia Abalovich y sus hijos participan con gran dolor el fallecimiento del amigo César y acompañan con mucho cariño a Pule y sus hijos.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Compañeros y profesora del Grado de Italiano Carlos Bothamley, Maria Ines Caro, Elena D' Arcangelo, Mónica Leiva, Clarita Lopez, Gungui Molina, Tica Muscará y Luisa Neme, participan con profundo dolor la partida a la Casa del Señor, del esposo de María del Carmen Parente, Ruegan oraciones en su memoria.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Osvaldo S. Corbalán y Elena B. Ramírez de Corbalán, participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/5/18|. Elvira Adriana Cerro, Irene María Viaña y María Virginia Viaña participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Pule y su familia en su dolor.

MONICCI KURÁN, CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecio el 4/5/18|. Chiqui y Gringo Bravo de Zamora participan con tristeza su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia.

POLTI, JOSEFINA MAGDALENA Dra. (FIna) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Sus hijos María Carolina, Ernesto, Fonzo, Exequiel, nietos Santiago, Gonzalo, Lisandro y demás familiares partic. su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Pque. de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

POLTI, JOSEFINA MAGDALENA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Sus hermanos Jaime A. Polti, Ana Maria del Valle, sus hijos Diego y Estela, Nala, Alejandro y Anita y Joaquín Polti Del Valle, nietos Simón, Agustina y Joaquina Polti, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

POLTI, JOSEFINA MAGDALENA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Oscar Alberto Rusz, Dra. Haydeé Salgado, Julio salgado y flia., despiden a su amiga Fina con profundo dolor. Acompañan a sus hijos Carolina, Ernesto, Exequiel a la flia. toda. Nunca la olvidaremos. Ruegan oraciones en su memoria.

POLTI, JOSEFINA MAGDALENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Roberto R. Rafael, sus hijos Roberto, Lucas, Florencia y Facundo Gardón y su nieto Benjamín, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

POLTI, JOSEFINA MAGDALENA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Amiga tan querida... vuela, vuela alto hacia la luz, suelta toda rienda que te tenga ligada a cualquier dolor o pena... el infinito te espera para la verdadera vida en el valle de la serenidad...Me quedo con tu dulce y coqueta sonrisa y todos nuestros recuerdos adolescentes que siempre evocábamos con sana alegría. Tu adorado Sagrado Corazón de Jesús tenga para ti el más bello hogar para tu noble alma. Tu amiga de siempre y para siempre Inés Carlina Simón, su esposo José Luis Covián e hijos participan su fallecimiento. Que brille para ella la luz eterna.

POLTI, JOSEFINA MAGDALENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Sus amigos y vecinos de toda la vida: Pepe, Inés y Mabel Simón participan con mucha tristeza su fallecimiento. Ruegan para ella una oración.

POLTI, JOSEFINA MAGDALENA Dra. (FIna) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Fina querida, el dolor y la tristeza de tu partida, se atenuarán en la esperanza y paz en el Señor. Reciban mi más sentido pesar familiares y amigos. Chinchin.

POLTI, JOSEFINA MAGDALENA Dra. (FIna) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Los compañeros de secundario de su hija Carolina participan su fallecimiento. Descanse en paz.

POLTI, JOSEFINA MAGDALENA Dra. (FIna) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Su consuegra y amiga Zunilde Pinto de Fonzo, sus hijos Exequiel y Carolina, Marcelo y María José, sus nietos Santiago, Gonzalo, Ignacio, Jerónimo Joaquin y Agustin participan con pesar su fallecimiento y despiden con mucho cariño a la abu Fina, rogando oraciones en su memoria.

POLTI, JOSEFINA MAGDALENA Dra. (FIna) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Marcelo Enrique Fonzo Pinto y María José Montenegro junto a sus hijos Ignacio, Jerónimo, Joaquin y Agustin participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

POLTI, JOSEFINA MAGDALENA Dra. (FIna) (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. He aquí el ojo del Señor sobre los que le temen. Para librar sus almas de la muerte. (Salmo 33: 18/19). Sus amigos Héctor Retondo, Luisa Hallak de Retondo, Pablo Gabriel, Marta Elena y su ahijada Mariana participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

POLTI, JOSEFINA MAGDALENA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Silvia Abalovich y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a la familia en tan doloroso momento.

QUIROGA, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Su esposa: Negrita Córdoba, sus hijos: Florencia, Virginia y Fabián, part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 17 en el cement. Parque de La Paz.C.de duelo: Ceferino Namuncurá 226 Bº Reconquista. Caruso CIA. Arg. de Seguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RUIZ, BEATRIZ NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Sus hijos Gustavo, Soledad y Rita, hijos políticos Lorena Velazco. Diego Ledesma, Nolber Rea, nietos Ludmila, Francesca y Antonella, sus hermanos, hnos politicos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 16 hs en el cementerio privado Parque de la Paz. Casa de duelo Irigoyen y Pje. San Peregrino. EMPRESA SANTIAGO.

SAAD DE GAUNA, BLANCA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Ana María Bruchmann y Marcelo Espeche acompañan en el dolor a sus hijos, nietos y demás familiares. Dios le dé el descanso eterno.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. Sus vecinos y amigos Dra. Juana Margarita Villafañe, Juan Carlos Pahud y Sra. Alina Victoria participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a sus hijos Marcelo y Dra. Silvana y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. Mario Montañez y Chichi Crapanzano junto a sus hijos Carlos Mario y Raúl Eduardo Montañez, participan con inmenso dolor el fallecimiento del colega y amigo "Nico". Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. Álvaro R. Caro, su esposa Nora del V. G. de Caro e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de Ramona Argentina Sánchez de Caumo, entrañable amiga. Elevan oraciones en su memoria. Dios brinde muchas bendiciones y cristiana resignación.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. Sus amigos de Coesa LTDA, participan con dolor el fallecimiento del respetado y distinguido colega Nico. Ricardo Caro, Eduardo Coronel, Yoyi Gerez, Porota Avila, Liliana Espindola, Delia Santillan, Norma de Jimenez, despiden al ex socio de la cooperativa con profundo pesar e imploran al Señor por su eterno descanso y por cristiana resignación a familia y amigos.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. Lorenzo Melian y Rosa Luna participan su fallecimiento. Acompañan a sus hijos Alejandro y Silvana y familiares en este dificil trance. "La muerte es un nublado cuando salga el sol, brillarás de otra manera en el recuerdo de todos los que te conocieron en el paso por la vida terrena".

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. Nico, querido amigo, compañero y colega. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Marta de Barreira y familia participa su fallecimiento y acompaña en tan dolorosa pérdida a su familia.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. Hugo Franck sus hijos Marcelo, Ana María e Inés y sus respectivas familias, lamentan con profundo pesar el fallecimiento de "Tata", hermano de la invalorable vecina y amiga Emma Sánchez de Sosa. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. Profesores de la Escuela de Formación Profesional y Capacitación Laboral N° 17 Jorge, Matías, David, Olga, Cecilia, Gisella y Liliana, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de tristeza. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. Tato Juárez, su esposa Ana María Herrera de Juárez participan con enorme consternación el inesperado fallecimiento del querido colega y amigo Nico. Que nuestra sincera condolencia lleguen a sus hijos y demás familiares. Brille para él la luz que no tiene fin.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. El Centro de Residentes Choyanos "Juan Carlos Infante del Castaño", participa con dolor el fallecimiento de su socio colaborador y amigo Nico y eleva oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Candelaria Orellana de Castillo y familia participan con dolor el fallecimiento del padre del amigo Rogers Sánchez. Elevan una oración en su memoria.

SÁNCHEZ, NICOLÁS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Milagros Castillo participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su padrino Roger Sánchez.

SÁNCHEZ, YOLANDA BENIGNA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. "Dejas en nuestro corazón la imagen de un ser extraordinario. Vivirás siempre entre nosotros". Rolando Macedo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

SÁNCHEZ, YOLANDA BENIGNA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Vivirás eternamente en el recuerdo de tus vecinos de Frías. Marta, Yoni, Cacho, Inés, Leticia y Silvia Ibarra, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

SÁNCHEZ, YOLANDA BENIGNA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Álvaro R. Caro, su esposa Nora del V. G. de Caro e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de Ramona Argentina Sanchez de Caumo, entrañable amiga. Elevan oraciones en su memoria. Dios brinde muchas bendiciones y cristiana resignación.

SÁNCHEZ, YOLANDA BENIGNA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. "Dejas en nuestro corazón la imagen de un ser extraordinario. Vivirás siempre entre nosotros". Rolando Macedo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

SÁNCHEZ, YOLANDA BENIGNA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/18|. Vivirás eternamente en el recuerdo de tus vecinos de Frías. Marta, Yoni, Cacho, Inés, Leticia y Silvia Ibarra, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

ALVARADO, WALTER GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. Su madre Teresa Santillán de Alvarado, hermanos: Teresa, Guillermo y Daniel; hijos políticos: Walter, Cyntia y Araceli, sobrinos y demás familiares sus restos fueron Inhumados en el cementerio Jardín del Sol cob. Caruso Cia Argentina de Seguros. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

REYNOSO, OLGA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Su hija Puki, sus nieto Gonzalo sus hnos. y esposo sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Clodomira. COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

RODINI DE ROMERO, ADELA VELIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. "Acoje en tu paz, Señor Jesús, a nuestra madre y conforta a nuestra familia con tu paz y con la esperanza de que algún día nos reuniremos en el cielo, en la plenitud del amor". Su hija Velia, sus nietos Gustavo, Gabriel, Tamara y Josué y bisnietos Mateo, Gusti, Camila y Santino participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 16.30 horas de la tarde en el cementerio La Misericordia. Casa de duelo Belgrano 532 s.v. LB

RODINI DE ROMERO, ADELA VELIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Sus hijos Velia, Yani, Liliana, h. pol. Muri, Jhony, nietos, bisn. y demás fam. part. su fall. Sus restos serán inhum. en cem. La Misericordia hs 16.30 hs Casa de duelo Belgrano 532 s.v. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

RODINI DE ROMERO, ADELA VELIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Gracias por todo tu amor "Yaya". Su nieto Gustavo, su esposa Soraya y Gustavito participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 16.30 horas de la tarde en el cementerio La Misericordia. Casa de duelo Belgrano 532 s.v. LB

RODOLFO, ATILIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. Sus nietos Constanza, María, Leandro y Matías, su bisnieto Leandro y Vanina Castillo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODOLFO, ATILIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Mario Sonzogni y familia participan con dolor el fallecimiento del papá de su amigo Mauricio. Ruegan oraciones en su memoria.

RODOLFO, ATILIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. Sus ex compañeros de trabajo: Mario Sonzogni, Susana Miguel, Claudia Cisneros, Lidia Luna, Cristina Luna, Juan Almirón, Manuel Paz, Fabián Starick, Guillermo González y Juan Coronel, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su ex compañero Mauricio.

RODOLFO, ATILIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. Patricia Anauate y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de padre de su amigo y colega Mauricio, Rogamos oraciones por su eterno descanso.

RODOLFO, ATILIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. Los amigos de su hijo Mauricio de DGR de la Pcia.; Omar Coronel, Rosa Quevedo, Adriana de Bairos Mouras y Hernan Balderrama, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RODOLFO, ATILIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. Gladys N. Rilinsky, sus hijas Laura, Gladys, Rebeca y Marcela Flinne participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y consuelo para sus hijos Mauricio y Viviana Rodolfo por la pérdida de su tan querido padre, que en paz descanse.

RODOLFO, ATILIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. Omar Eugenio Bonahora, Bettina Zaiek y flia, acompañan a Mauricio y flia, en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RODOLFO, ATILIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. Toti Alderete y familia, acompañan y abrazan afectuosamente a su amigo Mauricio y flia. en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso y una pronta resignación para la flia.

RODOLFO, ATILIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. Elena y Alfredo Ramos, sus hijos Fredy, Carlos y Verónica con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODOLFO, ATILIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. Carlos Eduardo Piña, Beatriz de Piña y sus hijas Carla, Eugenia, Mercedes, Catalina y Rosario, acompañan con profundo dolor a su familia y ruegan oraciones en su querida memoria.

RODOLFO, ATILIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. July Abdala participa su fallecimiento y acompaña a su hijo Mauricio y sus nietos Agostina, Marianela y Germán en este difícil momento.

RODOLFO, ATILIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/18|. Tito Branda y Sra. Aurelia Juárez participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y familiares en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TÉVEZ, HUMBERTO (q.e.p.d.) ó el 8/5/18|. Su esposa Elena Cardozo, sus hijos Mirta, Oscar, hijos pol. Carlos, Graciela, nietos, Cristian, Camila, Melina part. el fallec. Sus restos fueron inhum. en el cem. La Misericordia. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CEJAS, CELIA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Sus hijos Roberto, Roxana, Mirta, Joaquín, Juana, Luis, Juan Carlos: Hijos políticos: Ines, Orlando, Omar, Edith; Nietos: Daniel, Álvaro, Patricia, Marcos, Viki, Mia, Alma, Rodrigo, Yoni, Ivan, Gonzalo, Giuliana; Bisnietos y demás familiares sus Restos serán Inhumados Hoy a las 9 horas en el cementerio de Isla Verde, Dpto Loreto cob. IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

CEJAS, CELIA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Gerente de Balbi y demás compañeros de trabajo, de su hijo Joaquín Lezana participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MELIÁN, EDUARDA (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/18|. Sus hijos Maria, Daniel, Patricia, Gregorio, Ricardo, Gustavo, h. políticos; Jose, Jovita, Blanca, Ramon, Mirta, Malvina, Paula, nietos y bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 17 horas en el cementerio Cristo rey Loreto SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 MTEL 421978.

MOLINA, TOBÍAS EDUARDO (Yoni) Falleció el 4/5/18|. Dale el descanso eterno. Daiana, Bauty, Facu y Sebastián Leiva participan con dolor su fallecimiento. Acompaña a sus familiares en este momento de profunda tristeza. Choya.

MOLINA, TOBÍAS EDUARDO (Yoni) Falleció el 4/5/18|. Lic. María Marga Tapia; sus hijos Jorge y Mario Martinez participan con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno y piden a Dios fortaleza para sus familiares. Choya.

Invitación a Misa

CORTEZ DE UMLANDT, MARÍA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Su esposo Orlando Umlandt invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en parroquia San José del Bº Belgrano, al cumplirse el noveno día de su fallecimiento. Ruega oraciones en su queida memoria.

NÚÑEZ, ANITA (q.e.p.d.)|. Estela Lorefice invita a la misa hoy a las 20 hs en la iglesia San José del Bº Belgrano.

SORIA, MARCELO CEFERINO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/18|. Rogamos al Señor que lo tenga en su santa gloria y que los que hemos quedado aquí, podamos aprender a convivir con su ausencia física. Su espíritu alegre vivirá por siempre en nuestros corazones. Virginia Soria, sus sobrinas Mary y Gladys Soria invitan a la misa al cumplirse 9 días de su fallecimiento que se oficiará hoy a las 20 hs en el Oratorio Don Bosco.

OSORIO DE GEREZ, DELINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/5/03|. A 15 años de su partida, sus hijos Dres. Ana Silvia Gerez y Raúl Rubén Gerez invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia Santiago Apóstol LB. Ruegan una oración por su alma. Que brille la luz que no tiene fin.

GUTIÉRREZ, CRISTIAN ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. "Te fuiste de viaje, te esperamos, estás en la mente y corazón de tu familia ". Tu papi Andrés, hermanos Andrea, Claudia, Juan, Maria y Karen invita a la misa a oficiarse hoy a las 18 en la Capilla Bº La Pileta, al cumplirse 1 año de su fallecimiento. Las Termas.

Recordatorios

ESPINILLO, GUSTAVO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/01|. Al cumplirse 46 años de su natalicio rogamos una oración en su memoria. Gusti siempre vivirás en nuestros corazones. Tu madre, hermanos, hijos, tíos y sobrinos.

GONZALEZ, PROSPERO (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/17|. Hace un año que partiste al Reino Celestial y tu ausencia hace que nada sea igual, tu recuerdo esta presente cada dia como el de tu hijo que partió recientemente. Querido padre extrañamos tu presencia, vamos transitando el duelo como podemos pero con el consuelo de saber que nos acompañan desde el lugar privilegiado que el Señor les otorgó. Que descansen en los brazos del Altisimo. Rezaremos por ustedes ante la tumba del cementerio de Garza.