Red Star se hace fuerte en la categoría Juveniles

Fotos TRIUNFAZO. Red Star venció anoche a Nicolás Avellaneda y se mantiene en puestos de vanguardia de la categoría Juveniles

09/05/2018 -

Red Star BBC ratificó anoche su chapa de candidato en Juveniles, al vencer a Nicolás Avellaneda 62 a 57, en el marco de la undécima fecha del Torneo Apertura que organiza la Asociación Capitalina.

En el otro partido, Huracán venció a Sportivo Colón por 64 a 44 como visitante.

En Cadetes, Atamisqui BBV venció a Newbery por 76 a 36, en calidad de visitante.

En Infantiles, Quimsa venció a Juventud 107 a 52 y se mantiene como único escolta del líder, Belgrano Verde.

En cancha de Colón, el azulgrana ganó un partido infartante sobre Huracán por 56 a 55, con un doble agónico de Iñíguez.

En Red Star, Nicolás Avellaneda venció al dueño de casa por 59 a 50, con destacadas actuaciones de Salazar, Contrera y Noriega.

Y en Newbery, Atamisqui demostró su poderío para derrotar al local por 105 a 35.

Esta noche

La fecha continuará esta noche con la siguiente programación: Newbery vs. Fernández BBC, en Infantiles (N. Díaz y A. Aliaga); Lawn Tennis vs. Olímpico, en Infantiles (Nocco y Sánchez) y Juveniles (Herrera y López); en Borges, Patagonia vs. Tiro, en Mayores (Carrillo y Páez); Independiente vs. Belgrano, en Cadetes y Mayores (N. D’Anna y Mukdsi).

Los partidos comenzarán a las 20.15 y 22.