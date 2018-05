El "Chino" Benítez es todo un misterio y define hoy el equipo

Fotos DECISIÓN. El entrenador hoy develará la incógnita.

Leandro Benítez, entrenador interino de Estudiantes de La Plata, dijo que recién hoy confirmará el equipo titular que enfrentará mañana a River Plate en el estadio Monumental, ya que aguarda la evolución de los futbolistas y aún no pudo trabajar con todo el plantel en el campo, al tiempo que ayer Leandro Desábato, Rodrigo Braña y Juan Otero se entrenaron en forma diferenciada.

El "Chino", que tendrá su tercer interinato, remarcó: "No pienso más allá de estos tres partidos y en especial en River que es el primer desafío que tenemos. Nosotros y el grupo tenemos puesta la cabeza en el jueves y en sacar un buen resultado. Nunca dudé en tomar esta responsabilidad", puntualizó.

Al ser consultado sobre si pretendía seguir en el cargo a futuro, Benítez resaltó: "No pienso que estoy rindiendo ningún examen, que nadie me evaluará por ganar o perder. Hoy me siento más capacitado y con más experiencia que la primera vez. El día a día en la reserva te sirve mucho", precisó.

"Tengo muy en claro que yo estoy en un segundo plano, acá lo primordial es el club y en ayudar a Estudiantes en este momento. La gente me hace sentir su cariño y es algo muy lindo", agregó el entrenador.

Benítez fue interrogado sobre los pedidos de los parciales y el ‘ADN Pincha’, y respondió: "El hincha se hace escuchar y está en todo su derecho, pero no sabría qué responder. (Diego) Simeone no era del club y Alejandro (Sabella) tampoco se formó acá. Si pienso que el entrenador tiene que conocer al club y su historia más allá si se formó o no en Estudiantes".

"Acá lo importante es estar capacitado, es primordial. Si no estás capacitado y no trabajás a la larga se nota. Quiero hacer bien las cosas y después se verá", afirmó.

Más adelante, puntualizó que "todo me dejó un aprendizaje. La primera vez fue lindo porque nos tocó ganar y sellar la clasificación a la Copa, en la segunda tuvimos un revés y ahora buscaremos minimizar el margen del error".

El equipo no está definido y recién hoy se podrá ver un 11 en cancha, para saber qué dispondrá Benítez para visitar a River.