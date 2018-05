Gallardo quiere ir con todo en los dos últimos juegos

Fotos DESEO. El entrenador Marcelo Gallardo no quiere perder la oportunidad de obtener la plaza de la Sudamericana.

09/05/2018 -

Marcelo Gallardo, técnico de River, planea jugar con mayoría de titulares en los últimos dos partidos de la Superliga Argentina de fútbol, mañana contra Estudiantes de La Plata y el lunes frente a San Lorenzo, con el objetivo de asegurarse una plaza en la Copa Sudamericana.

Después del empate sin goles ante Colón de Santa Fe, River no pudo meterse entre los 11 primeros de la tabla, por lo que por ahora no solamente no se clasifica a la Copa Libertadores 2019 sino que tampoco entraría a la Sudamericana.

Gallardo apostará al equipo base: el defensor Jonatan Maidana y los mediocampistas Leonardo Ponzio y Enzo Pérez, quienes siempre alternan para no desgastar el físico, serán titulares el jueves frente a Estudiantes de La Plata en el estadio Monumental, en el encuentro pendiente de la 25ª fecha.

El plantel "millonario" se entrenó ayer en el gimnasio del Monumental a puertas cerradas por la lluvia y hoy realizará una práctica por la tarde, en la que el técnico definirá la formación.

El probable equipo para recibir a Estudiantes mañana a las 20 será con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Marcelo Saracchi; Leonardo Ponzio, Enzo Pérez; Gonzalo Martínez, Nacho Fernández o Juan Fernando Quintero; Lucas Pratto y Rafael Santos Borré o Rodrigo Mora.





Post Colón

Por otro lado, Gallardo, se mostró molesto tras el empate sin goles frente a Colón que marginó a su equipo de la clasificación a la Copa Libertadores 2019 a través de la Superliga y admitió, de mala gana, que "ahora ya no sirve de nada lamentarse por lo que se ha perdido".

"Siempre hago modificaciones que tienen que ver con el cansancio o con el no cansancio. A veces repito equipo y a veces no", comenzó en tono contrariado el "Muñeco" la charla con los periodistas en uno de los pasillos del estadio colonista.

"Contra Rosario Central, contra Arsenal y contra Racing, siempre Ignacio Scocco entró. No es verdad que no juega nunca. Lo que pasa es que en este partido había que regular esfuerzos", siguió aclarando en el mismo tono desafiante.

Posteriormente el técnico analizó el empate que también deja a River como a Colón hasta afuera de la Copa Sudamericana, aunque ambos tienen partidos pendientes como para, de ganarlos, poder meterse en ella para el año próximo.

"Tuvimos cuatro situaciones y si entraba una lo ganábamos y nos íbamos con un sabor diferente. Somos conscientes de que en el inicio del partido no pudimos hacer pie, pero después reaccionamos y mostramos una imagen que nos representa más y eso se advirtió en el funcionamiento, pero lamentablemente no se tradujo en el marcador", apuntó.