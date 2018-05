"Va a exigir un ajuste inviable"

09/05/2018 -

"Las causas de lo que ha pasado con el dólar en todo este tiempo y que a partir de ahora va a ser un escenario permanente, se debe a la preocupación, inestabilidad y volatilidad de los mercados ante la situación de expectativas de mediano plazo, por el repago de la deuda externa, que tan velozmente el Gobierno ha tomado en estos dos años".

Para el economista Federico Scrimini, la falta de ingreso de dólares genuinos es lo que causó esta minicorrida. "Es una preocupación que no tengamos una luz al final del túnel en cuanto a la generación genuina de dólares y esto preocupa a los flujos financieros que nos prestan y que en algún momento se iban a preguntar cuándo la Argentina iba a pagar lo que nos está pidiendo".

Señaló que "casi el 50% de las reservas no son del Central y por lo tanto no se sabe si soportaban una corrida cambiaria mayor. Por ello, la Argentina recurre al FMI para pedir un auxilio que podría llegar a los U$S 30 mil millones, pero me preocupa cómo se va a comprometer a devolverselos". Agregó: "Va a exigir una receta de ajuste ortodoxa que terminará con el gradualismo. Más ajuste es inviable social, económica y políticamente en el corto y mediano plazo. Espero que el gobierno recapacite".