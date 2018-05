"No era necesario buscar al FMI"

09/05/2018 -

El Lic. José Luis Flaja se refirió a la decisión del Gobierno de pedir un préstamos al FMI e indicó que "volver o no volver es un reflejo condicionado, cuando uno recuerda que las peores crisis han venido por el FMI, creo que ha sido una decisión un tanto apresurada producto que no hay una cabeza en el plano económico que haga que todo el equipo económico juegue para el mismo lado".

"Me parece -indicó- que las condiciones objetivas, hoy, eran que si se tiene reservas para afrontar una corrida del dólar en el corto plazo, no se necesita salir a buscar financiamiento. Porque hasta fin de año el Gobierno se iba a financiar con fondos del mercado nacional. A su vez, los fondos de actores internacionales puestos en títulos de corto plazo ya no son tantos por lo que lo que queda son crisis de expectativas y lo que se necesita es desarmar las expectativas", indicó. Señaló que "eso se logra explicando de dónde se viene y a dónde se va -en alusión al programa económico-, no buscando auxilio del FMI y acudiendo a los peores recuerdos que uno tiene de las crisis anteriores. Ahora, lo que le pedirá el Fondo al Gobierno será si tiene un programa económico o no. Y, si lo tiene, que lo especifique".

Para Flaja uno de los problemas más importantes es "la ausencia de una cabeza pensando en términos de equipo en todas las decisiones económicas".