Gabriel Deck está en la mira de Denver Nuggets

Fotos SIN TECHO. Gabriel Deck se formó en la Liga Nacional y parece estar listo para incursionar en una competencia más competitiva como la Summer League.

09/05/2018 -

No es oficial, pero todo indica que el santiagueño Gabriel Deck continuará su carrera deportiva en la Summer League, la liga de verano de la NBA, donde vestirá la camiseta de Denver Nuggets. El periodista Julián Mozo fue el que tiró la primera piedra y en su cuenta de Twitter escribió: "Lo tengo confirmado desde varias fuentes. Gabriel Deck va a jugar la liga de verano de Las Vegas, del 6 al 17 de julio. Hay arreglo de palabra desde hace semanas. Denver le ganó de mano a Milwaukee". La operación no está confirmada de todos modos. El principal problema por resolver es el tema contractual con San Lorenzo, ya que el alero santiagueño tiene contrato hasta la temporada 2018/19 y no puede participar de la Summer League teniendo vinculación con un club Fiba. Sin embargo, existe una cláusula de salida, que en principio sería de alrededor de 300 mil dólares. El jugador no realizó declaraciones en la jornada de ayer, debido a que estuvo enfocado en el segundo partido de la serie entre San Lorenzo y Peñarol de Mar del Plata. De todos modos, se sabe que uno de los objetivos de su carrera deportiva es el de jugar en la liga más importante del planeta La invitación para jugar la liga de verano no significa que luego vaya a quedar en la franquicia para la próxima temporada de la NBA, pero en caso de destacarse, está claro que sería un paso adelante muy importante. De hecho, ese tipo de eventos no solo sirven para impresionar a tu propio equipo, sino a los otros 29 conjuntos que siguen de cerca a cada uno de los protagonistas del minitorneo. La Summer League 2018 se jugará en Las Vegas del 6 al 17 de julio, con la participación de los 30 equipos NBA. Denver Nuggets no está entre las franquicias más importantes de la NBA. De hecho, no clasificó para los playoffs en las últimas cuatro temporadas y nunca ganó un título.