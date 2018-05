La suba del dólar causa preocupación por viajes de egresados al exterior

Fotos PIZARRAS. El precio del dólar se movió como en una montaña rusa. Ayer subió hasta que habló el presidente Macri. En Santiago superó los $24.

09/05/2018 -

Mientras la cotización del dólar cerró a $22,90 tras haber alcanzado un pico de $23,90 en el país y de $24,10 en Santiago, la fluctuación de la moneda sembró preocupación por los viajes de egresados, quinceañeras y de particulares al exterior en las agencias de turismo.

Miguel Figueroa, director de una agencia de turismo que trabaja con viajes al exterior de contingentes escolares y particulares, señaló que se palpa cierta incertidumbre y preocupación en quienes están pagando un viaje, tras el recorrido que tuvo la cotización del dólar en estos días.

"Creo que más que el nivel del dólar, es la incertidumbre que hay, porque si uno analiza que el aumento que tuvo a principio de año el dólar era para recuperar lo perdido por la inflación del año anterior, ahora ante cualquier movimiento que haya ya nos preocupamos por las malas experiencias que tenemos", señaló.

Agregó que "nosotros creemos que el dólar para que siga siendo conveniente y el turismo siga creciendo, no tendría que superar los $23 a $24. En nuestras proyecciones veíamos un dólar de $23,50 a $24 a diciembre más allá que el Estado hablaba de un dólar de 22,50, pero nosotros proyectamos más por las dudas". Añadió que "en los viajes particulares ha bajado la consulta porque la gente espera que se estabilice todo el proceso de incertidumbre que hay, estimamos será una parálisis temporaria hasta ver cómo se estabiliza, pero la gente se va a tomar su tiempo para decidir un viaje al exterior".

La empresa tiene viajes previstos con estudiantes a Camboriú y Porto Alegre. "La gente llama para saber cómo manejar el tema de las cuotas. Nosotros al tener cupos confirmado no es tan difícil mantener el precio, se nos complica si tenemos que girar divisas al exterior", agregaron.

Sergio Riachi, de otra empresa que envía a Brasil un contingente por año de estudiantes, indicó que las previsiones que realizaron para este 2018, incluían la posibilidad de un alza de costos de hasta un 30%.

"Teniendo en cuenta que el dólar se fue de $20 y puede ir a $26, eso está contemplado en lo que es la inflación normal nuestra. Si el dólar no va a más de $26 estamos dentro de lo que podría llegar a ser normal. No habría ninguna variación en lo que pagan los chicos está dentro de los parámetros que se calcula de un año para otro", indicó. "No obstante, si el dólar llegara a pasar los $26 sería una catástrofe porque la verdad uno calcula y está mal acostumbrado a una inflación regular y sería algo que nos puede llegar a complicar a la mayoría de las empresas".

Para Abelardo Valdez, director de otra empresa de turismo, "la suba del dólar ha repercutido en las tarifas de servicios que pagamos en el exterior y que se pesifican al momento de vender, siempre se han manejado en dólares pero ahora más que nunca".