Arsenal llega con dos prácticas menos al duel

Fotos SITUACIÓN. El plantel de Arsenal finalmente decidió presentarse al cotejo de hoy frente a la "Academia" ante una promesa de pago.

09/05/2018 -

Arsenal de Sarandí, descendido hace un par de fechas a la B Nacional, no se entrenó ayer por segundo día consecutivo en una medida adoptada por un atraso salarial, aunque tras una comunicación de los dirigentes el plantel decidió presentarse a jugar hoy ante Racing Club el partido pendiente de la fecha 25ª de la Superliga.

"No entrenamos por falta de pago y si no tenemos una solución no jugaremos contra Racing", señaló el defensor Claudio Corvalán en declaraciones a "Toda Pasión", el sitio deportivo de TN, horas antes de llegar a un acuerdo con los dirigentes de la entidad de Sarandí.

Sin embargo, una comunicación posterior de los dirigentes del club del Viaducto con referentes del plantel destrabó por ahora la amenaza de no jugar hoy, ante el compromiso de abonar en breve parte de la deuda.

El equipo de Sarandí, que el pasado fin de semana goleó a Rosario Central por 4-0, visitará a Racing en Avellaneda hoy desde las 16.30, para jugar el encuentro pendiente del 29 de abril, cuando se suspendió por lluvia.

Según comentó Corvalán, ex jugador de Quilmes, Racing Club y Newell’s Old Boys, el plantel reclama dos meses de sueldo. El historial entre ambos equipos cuenta con un total de 27 encuentros con 10 triunfos para la "Academia", 7 a favor de Arsenal y 10 empates.