Denunció que su ex la amenazó de muerte

09/05/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Una mujer de 34 años residente en el barrio San Martín denunció a su ex pareja por amenazas. La misma manifestó ante las autoridades policiales de la Oficina del Menor y la Mujer que el pasado lunes cerca de las 9.30, mientras circulaba por Núñez del Prado y Los Andes, fue abordada por su ex pareja. Éste la habría amenazado vociferando todo tipo de palabras obscenas, entre ellas: "P... de m... te voy matar, me has denunciado".

La bronca del sujeto radica en que por su desenfrenada conducta contra su ex pareja fue denunciado en reiteradas oportunidades.

La última data del fin de semana, ocasión en que dañó el vehículo de la damnificada.