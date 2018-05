Temer dice que no tiene miedo de ir preso una vez que deje la presidencia

09/05/2018 -

SAN PABLO, Brasil. El presidente de Brasil, Michel Temer, afirmó que sería "indigno" por parte del Poder Judicial que emita una orden de captura por el escándalo de corrupción de los sobornos de Odebrecht en su contra una vez que deje el cargo y los fueros, el 1 de enero próximo.

"No temo, no. No le temo a eso (ser detenido), sería algo indigno y lamento estar hablando de esto. Yo aprecio mucho a la institución del Ministerio Público a la que siempre di apoyo y soporte durante toda mi vida", dijo Temer a la radio CBN.

El gobernante se refirió al escándalo de denuncias que lo rodean por diversos asuntos, pero sobre todo por dos investigaciones en curso: una por un decreto de 2016 sobre la regulación portuaria supuestamente a favor de una empresa y otra que involucra el pago de dinero ilegal de la constructora Odebrecht.

En ambas, sus amigos y familia están siendo interrogados por la Policía Federal sobre un supuesto lavado de dinero.

Es por eso que el propio Temer, con intención de voto del 2%, ha reducido sus deseos de presentarse a una reelección en octubre y negocia el apoyo de su partido, el Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB), al exgobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), hoy aliado.