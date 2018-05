La Orquesta Ensamble Santiago Lírica brindará un concierto en la Catedral

Fotos MAESTRO Sergio Juárez dirige la Orquesta Ensamble Santiago Lírica.

Este viernes a las 21 en la Catedral Basílica se realizará un concierto lírico popular con la presentación de la Orquesta Ensamble Santiago Lírica, que dirige el maestro Sergio Juárez. Este espectáculo está auspiciado por la Subsecretaría de Cultura, Turismo y Deporte de la Municipalidad de Santiago y coordinado por Azucena Costa Paz. Este concierto está inserto en la programación de festejos del "Día Nacional de los Monumentos".

Se interpretarán obras de Giacomo Puccini, Claude-Michel Schönberg, Georg Friedrich Händel, Lucio Dalla, Andrew Lloyd Webber y Carlos Gardel.

El programa contempla "Detrás del Arco Iris", "Mi Mancherai", "Meine Lippen", "Nessun Dorma", "O Mío Babbino Caro", "Soñé un Sueño", "Lascia Ch’io Pianga", "Caruso", "Vals de la Musetta", "El Barberillo de Lavapiés-Tirana", "Fragmento del Fantasma de la Ópera", "Dueto de las Flores", "I hate you I love you", "El día que me quieras", "El Gato Montés", "Nada", "Amarraditos", "Tuyo es mi Corazón", "Capullito de Alelí" y "Popurrí".

La Orquesta Ensamble Santiago Lírica está conformada por Gabriel Calderón (piano), Marcelo Cesca (teclados), Cristóbal González (oboe), J.M. Repolles (flauta), Oscar Moresi (trompeta); Claudio Achával, Maximiliano Morales (violines segundos); Martín Juárez y Marcos Capilla (violines primeros), Ángel Gómez (viola), Ernesto Medina (violoncello) y Carlos Sandobal (contrabajo). Los cantantes son Susana Chávez (soprano), Fabiana Gunther (soprano), Mari Cris López Araujo (mezzo soprano), Luján Santillán (soprano), Daniel Orrego (tenor), Mariano Valladares (tenor) y Roberto Cáceres (tenor).