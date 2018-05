River Plate extraña al "Pity" Martínez

Hoy 07:45 -

El “los necesito a todos” que profesó Gallardo apenas arrancó la seguidilla de partidos en abril fue genérico, global, sin un destinatario en particular. Se trató simplemente de un mensaje para que los que esperan afuera no pierdan las esperanzas, y para que los que hoy están adentro no se duerman en los laureles y se sostengan a fuerza de buenos rendimientos, no por historia.

Y en ese último pelotón es que la actualidad de Gonzalo Martínez genera cierta controversia. Un jugador que se ganó la 10 por mérito propio (y sabio aguante del DT) pero que en este último tramo, también acarreando el cansancio propio de tanto trajín, parece transitar en una montaña rusa: pasa de descoserla en la Supercopa ante Boca, de ser figura ante Defensa y Belgrano, a mostrarse como ido cuando le tocó visitar a Emelec, a Independiente Santa Fe y el lunes a Colón.

Para tranquilidad del Muñeco, su pedido les tocó las fibras a varios, entre ellos a Juan Fernando Quintero, hoy la rueda de auxilio cuando ni Nacho Fernández ni el ex Huracán consiguen darle vuelo futbolístico al equipo. Por eso esta merma en el rendimiento del mendocino quizá queda maquillada y no se vuelve un verdadero problema existencial, aunque en el fondo sí lo es. Porque como bien dice el técnico millonario, River no puede darse el lujo de regalar un tiempo del partido y subsistir gracias a la reacción en los ST, con el colombiano ingresando para contagiar rebeldía y revulsión, y para aportar claridad en el manejo.

Es decir, en Núñez necesitan al Pity de antes, al que asume la conducción, al que cuando encara rompe con su gambeta y hasta se luce con goles con su sello propio, como el de la vaselina a Emelec en el Monumental... En definitiva, al que se ganó las miradas de varios equipos de Europa (Napoli, Galatasaray, Sporting de Lisboa...) pese al obstáculo que representa el hecho de no poseer pasaporte comunitario. Y tal vez toda esa incertidumbre en su futuro sumado al cansancio por la dura competencia le jueguen en contra en este cierre de temporada, en la que todavía River se juega mucho.