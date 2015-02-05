CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Mayo 2018

A LAS 23.00 TODO POR MI HIJA

10/05/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.15 ELIF

19.00 PAMPITA ONLINE

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 LOS SIMPSONS

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

(CONTINUACIÓN)

23.00 TODO POR MI HIJA

00.00 KARA PARA ASK

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE

TRANSMISIÓN.


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA

17.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA

20.45 INTRATABLES


CANAL 7

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 NATURALEZA MISTERIOSA

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE CENTRAL

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA


CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 PAISANOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 POLIFONÍA

19.00 DE A DOS

19.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

20.00 EL PODIO

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 CORAZÓN DE VINILO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF


CANAL 4

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIAS

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

06.04 LA PRINCESA ENCANTADA 2. EL

SECRETO DEL CASTILLO

07.21 ENREDADOS

09.10 CONOCIENDO A JANE AUSTEN

11.11 UN EQUIPO BIEN DIFERENTE

13.02 MATERNIDAD

14.47 CONOCIENDO A JANE AUSTEN

16.48 MATERNIDAD

18.32 MARTE NECESITA MAMÁS

20.11 ENREDADOS

22.01 HISTORIAS CRUZADAS

TCM

07.40 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

08.05 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.55 CASADOS CON HIJOS

(TEMPORADA 3)

09.20 CASADOS CON HIJOS

(TEMPORADA 3)

09.45 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

10.10 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

10.35 BEETHOVEN 2

12.15 LA PELÍCULA DE BUGS BUNNY Y EL

CORRECAMINOS

14.04 UNA RELACIÓN PELIGROSA

16.16 LAWRENCE DE ARABIA

20.01 LOS CAZAFANTASMAS II

22.00 TODAVIA SÉ LO QUE HICIERON EL

VERANO PASADO

23.54 CHUCKY. EL MUÑECO DIABÓLICO 2

TNT

07.07 MCFARLAND. SIN LÍMITES

09.27 LA PROPUESTA

11.27 RALPH, EL DEMOLEDOR

13.13 60 SEGUNDOS

15.21 AVIÓN PRESIDENCIAL

17.43 VAN HELSING - EL CAZADOR DE

MONSTRUOS

20.04 SON COMO NIÑOS

22.00 CELULAR

23.46 ROSARIO TIJERAS

00.41 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 CHICAGO P.D.

09.55 CHICAGO P.D.

10.50 CHICAGO P.D.

11.45 CHICAGO P.D.

12.40 CHICAGO P.D.

13.35 EL CLUB DE LAS DIVORCIADAS

15.30 IT TAKES A KILLER

16.00 HOUSE

17.00 CHICAGO P.D.

18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

21.00 MACGYVER

22.00 MACGYVER

23.00 ROBO EN LAS ALTURAS

01.05 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12

STUDIO UNIVERSAL

09.00 EL MISMO CIELO

10.00 IVORY TOWER

11.40 FULLSCREEN

12.10 LAS MIL CARAS DE ALICIA

13.50 A LA VENTA

15.40 EL CLUB DE LAS DIVORCIADAS

17.45 SI FUERAS YO

20.00 UN LUGAR LLAMADO NOTTING HILL

22.30 EL DIARIO DE BRIDGET JONES

24.30 ED TV


A DÓNDE IR

BELLAS ALAS (AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+JUEVES 10, A LAS 22.30, TRIBUTO A ELVIS PRESLEY Y FRANK SINATRA, EN

LA VOZ DE FERNANDO GRANDI.

+SÁBADO 12, ACTUACIÓN DEL GRUPO “THE BROTHERS”, FESTEJANDO LOS

49 AÑOS DE LA BANDA, CON MÚSICA DE LOS AÑOS 70, 80 Y 90.

ADATISE (LIBERTAD 175)

+VIERNES 11, A LAS 23, SE PRESENTARÁ DANGERO PONCE, CON UN SHOW

DE STAND UP. ARTISTAS INVITADOS: IVÁN SERRICCI, PITU LEDESMA, NELSON

FRÁGOLA Y MARCELA FERREYRA. A BENEFICIO DE “LOS CALLEJEROS”.

TEATRO LA CASA (SAN LORENZO 2723)

+SÁBADO 12, A LAS 22.30, SE PRESENTARÁ ÍNDIGO, SALITRAL Y NANQUEL DIP.

CASA TERRAVIVA (SAN MARTIN Y SANTA FE)

+SÁBADO 12, LA PEÑA DE “EL SIMBOL” CON CUTI CARABAJAL, DEL ESTERO,

ABOLENGO, LUIS MARÍA LÓPEZ, SALITRAL, Y MÓSOJ ÑAUPA.

+VIERNES 18, ACTUACIÓN DE “THE BROTHERS”, FESTEJANDO SUS 49 AÑOS

CON LA MÚSICA.

ESTUDIO CAROLINA DOMÍNGUEZ (MITRE 172)

+VIERNES 18, SE REALIZARÁ EL 2º SEMINARIO ANUAL DE DANZAS

CONTEMPORÁNEAS A CARGO DE FLOR BAIGORRÍ, PARA NIÑOS Y ADULTOS.


CINES

SUNSTAR

AVENGERS: INFINIT WAR

(3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

10/05 - 19:00 (Cast) 22:00 (Cast)

RAMPAGE: DEVASTACIÓN

(2D): ACCION, CIENCIA FICCIÓN (+

13 AÑOS)

10/05 - 11/05 --17:30 (Cast)

SEXI POR ACCIDENTE (2D):

COMEDIA (+13 AÑOS)

10/05- 19:30 (Cast) 22:20 (Subt)

VERDAD O RETO (2D):

TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)

10/05 - 22:40 (Subt)

PETTER RABBIT (2D):

ANIMACIÓN (APT)

10/05 - 11/05 --16:10 (Cast)

NADA QUE PERDER (2D):

BIOGRAFÍA (ATP)

10/05 - 16/05 20:00 (Cast)

YO SOY SIMÓN (2D):

DRAMA (+13 AÑOS)

11/05 - 16/05 20:00 (Subt)

GNOMOS AL ATAQUE (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

10/05 - 11/05 --16:10 (Cast)

LOS EXTRAÑOS: CACERÍA

NOCTURNA (2D):

TERROR (+13 AÑOS)

10/05- 18:10 (Cast) 22:40 (Subt)

AVENGERS: INFINIT WAR

(2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)

10/05 - 18:00 (Cast) 21:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO


HÍPER LIBERTAD

LOS EXTRAÑOS: CACERÍA

NOCTURNA APTA 16 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 2D: 16:30 (SÁBADO)

CASTELLANO 2D: 19:30- 23:00*

(*EXCEPTO SÁBADO)

CASTELLANO 2D: 23.30 (SÓLO

SÁBADO)

AVENGERS ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 16:00-

17:00-20:00- 22:20-

CASTELLANO 3D: 16:20-19:35-

22:40*

*SUBTITULADA (SÓLO JUEVES)

NADA QUE PERDER ATP

CASTELLANO 2D: 19:00(JUEVES Y

MARTES)

VENTA ANTICIPADA

DEADPOOL 2

ESTRENO 17-05

HAN SOLO

ESTRENO 24-05

 
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