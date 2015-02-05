CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Mayo 2018
A LAS 23.00 TODO POR MI HIJA
Por El Liberal
10/05/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.15 ELIF
19.00 PAMPITA ONLINE
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 LOS SIMPSONS
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
(CONTINUACIÓN)
23.00 TODO POR MI HIJA
00.00 KARA PARA ASK
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE
TRANSMISIÓN.
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA
17.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA
20.45 INTRATABLES
CANAL 7
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 NATURALEZA MISTERIOSA
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE CENTRAL
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 PAISANOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 POLIFONÍA
19.00 DE A DOS
19.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
20.00 EL PODIO
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 CORAZÓN DE VINILO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
CANAL 4
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIAS
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.04 LA PRINCESA ENCANTADA 2. EL
SECRETO DEL CASTILLO
07.21 ENREDADOS
09.10 CONOCIENDO A JANE AUSTEN
11.11 UN EQUIPO BIEN DIFERENTE
13.02 MATERNIDAD
14.47 CONOCIENDO A JANE AUSTEN
16.48 MATERNIDAD
18.32 MARTE NECESITA MAMÁS
20.11 ENREDADOS
22.01 HISTORIAS CRUZADAS
TCM
07.40 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
08.05 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.55 CASADOS CON HIJOS
(TEMPORADA 3)
09.20 CASADOS CON HIJOS
(TEMPORADA 3)
09.45 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
10.10 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
10.35 BEETHOVEN 2
12.15 LA PELÍCULA DE BUGS BUNNY Y EL
CORRECAMINOS
14.04 UNA RELACIÓN PELIGROSA
16.16 LAWRENCE DE ARABIA
20.01 LOS CAZAFANTASMAS II
22.00 TODAVIA SÉ LO QUE HICIERON EL
VERANO PASADO
23.54 CHUCKY. EL MUÑECO DIABÓLICO 2
TNT
07.07 MCFARLAND. SIN LÍMITES
09.27 LA PROPUESTA
11.27 RALPH, EL DEMOLEDOR
13.13 60 SEGUNDOS
15.21 AVIÓN PRESIDENCIAL
17.43 VAN HELSING - EL CAZADOR DE
MONSTRUOS
20.04 SON COMO NIÑOS
22.00 CELULAR
23.46 ROSARIO TIJERAS
00.41 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 CHICAGO P.D.
09.55 CHICAGO P.D.
10.50 CHICAGO P.D.
11.45 CHICAGO P.D.
12.40 CHICAGO P.D.
13.35 EL CLUB DE LAS DIVORCIADAS
15.30 IT TAKES A KILLER
16.00 HOUSE
17.00 CHICAGO P.D.
18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
21.00 MACGYVER
22.00 MACGYVER
23.00 ROBO EN LAS ALTURAS
01.05 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12
STUDIO UNIVERSAL
09.00 EL MISMO CIELO
10.00 IVORY TOWER
11.40 FULLSCREEN
12.10 LAS MIL CARAS DE ALICIA
13.50 A LA VENTA
15.40 EL CLUB DE LAS DIVORCIADAS
17.45 SI FUERAS YO
20.00 UN LUGAR LLAMADO NOTTING HILL
22.30 EL DIARIO DE BRIDGET JONES
24.30 ED TV
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS (AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+JUEVES 10, A LAS 22.30, TRIBUTO A ELVIS PRESLEY Y FRANK SINATRA, EN
LA VOZ DE FERNANDO GRANDI.
+SÁBADO 12, ACTUACIÓN DEL GRUPO “THE BROTHERS”, FESTEJANDO LOS
49 AÑOS DE LA BANDA, CON MÚSICA DE LOS AÑOS 70, 80 Y 90.
ADATISE (LIBERTAD 175)
+VIERNES 11, A LAS 23, SE PRESENTARÁ DANGERO PONCE, CON UN SHOW
DE STAND UP. ARTISTAS INVITADOS: IVÁN SERRICCI, PITU LEDESMA, NELSON
FRÁGOLA Y MARCELA FERREYRA. A BENEFICIO DE “LOS CALLEJEROS”.
TEATRO LA CASA (SAN LORENZO 2723)
+SÁBADO 12, A LAS 22.30, SE PRESENTARÁ ÍNDIGO, SALITRAL Y NANQUEL DIP.
CASA TERRAVIVA (SAN MARTIN Y SANTA FE)
+SÁBADO 12, LA PEÑA DE “EL SIMBOL” CON CUTI CARABAJAL, DEL ESTERO,
ABOLENGO, LUIS MARÍA LÓPEZ, SALITRAL, Y MÓSOJ ÑAUPA.
+VIERNES 18, ACTUACIÓN DE “THE BROTHERS”, FESTEJANDO SUS 49 AÑOS
CON LA MÚSICA.
ESTUDIO CAROLINA DOMÍNGUEZ (MITRE 172)
+VIERNES 18, SE REALIZARÁ EL 2º SEMINARIO ANUAL DE DANZAS
CONTEMPORÁNEAS A CARGO DE FLOR BAIGORRÍ, PARA NIÑOS Y ADULTOS.
CINES
SUNSTAR
AVENGERS: INFINIT WAR
(3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
10/05 - 19:00 (Cast) 22:00 (Cast)
RAMPAGE: DEVASTACIÓN
(2D): ACCION, CIENCIA FICCIÓN (+
13 AÑOS)
10/05 - 11/05 --17:30 (Cast)
SEXI POR ACCIDENTE (2D):
COMEDIA (+13 AÑOS)
10/05- 19:30 (Cast) 22:20 (Subt)
VERDAD O RETO (2D):
TRILLER, TERROR (+13 AÑOS)
10/05 - 22:40 (Subt)
PETTER RABBIT (2D):
ANIMACIÓN (APT)
10/05 - 11/05 --16:10 (Cast)
NADA QUE PERDER (2D):
BIOGRAFÍA (ATP)
10/05 - 16/05 20:00 (Cast)
YO SOY SIMÓN (2D):
DRAMA (+13 AÑOS)
11/05 - 16/05 20:00 (Subt)
GNOMOS AL ATAQUE (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
10/05 - 11/05 --16:10 (Cast)
LOS EXTRAÑOS: CACERÍA
NOCTURNA (2D):
TERROR (+13 AÑOS)
10/05- 18:10 (Cast) 22:40 (Subt)
AVENGERS: INFINIT WAR
(2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 AÑOS)
10/05 - 18:00 (Cast) 21:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
LOS EXTRAÑOS: CACERÍA
NOCTURNA APTA 16 AÑOS
ESTRENO
CASTELLANO 2D: 16:30 (SÁBADO)
CASTELLANO 2D: 19:30- 23:00*
(*EXCEPTO SÁBADO)
CASTELLANO 2D: 23.30 (SÓLO
SÁBADO)
AVENGERS ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 2D: 16:00-
17:00-20:00- 22:20-
CASTELLANO 3D: 16:20-19:35-
22:40*
*SUBTITULADA (SÓLO JUEVES)
NADA QUE PERDER ATP
CASTELLANO 2D: 19:00(JUEVES Y
MARTES)
VENTA ANTICIPADA
DEADPOOL 2
ESTRENO 17-05
HAN SOLO
ESTRENO 24-05