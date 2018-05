Newell’s quiere hacer la heroica para avanzar

Fotos ESQUEMA Newell’s aplicará un sistema ofensivo para seguir en carrera.

10/05/2018 -

Newell’s Old Boys recibirá hoy en Rosario a las 19.15 a Atlético Paranaense de Brasil, en partido revancha de la primera fase de la Copa Sudamericana, con la obligación de revertir la derrota por 3-0 en el partido de ida.

El encuentro se jugará en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, y será arbitrado por el ecuatoriano Carlos Orbe Ruiz.

Newell’s contará con el volante Hernán Bernardello, quien sería acompañado por Juan Ignacio Sills, con el objetivo de controlar el mediocampo, y con el delantero portugués Luis Leal.

Tanto Bernardello como Leal estuvieron ausentes por lesión en el partido de ida, en el que Newell’s sufrió una goleada en el estadio Arena da Baixada, de Curitiba.

El equipo rojinegro contará también con los juveniles marcadores laterales Facundo Nadalín y Leonel Ferroni, quienes reemplazan a los experimentados José San Román y Fernando Evangelista, quienes habían sido los titulares en el cotejo de ida. También jugará el mediapunta Alexis Rodríguez.

"Vamos a jugar con dos delanteros o tres. Necesitamos ganar, pero lo más importante es salir a jugar tranquilos y no volvernos locos, porque podemos tener dos delanteros y no tener la pelota. No tenemos que tratar de hacer el tercer gol antes que el primero porque ellos tienen un buen contraataque y buena elaboración de jugadas. Tenemos que ganar y ver si nos alcanza", advirtió el entrenador Omar De Felippe sobre el partido de hoy.

Newell’s mejoró su juego en los últimos encuentros, como el sábado último cuando venció de local a Defensa y Justicia por la Superliga, y el desafío ahora es ver si ese funcionamiento le alcanzará para golear y dar vuelta la serie ante el equipo brasileño.

Sobre el rival

Atlético Paranaense, que ganó, gustó y goleó hace un mes en Curitiba, cuando el propio De Felippe reconoció que "nos dieron una lección de fútbol", aflojó su nivel de juego en el complemento esa noche y no aseguró virtualmente la serie, motivo por el cual Newell’s tiene hoy espacio para ilusionarse con devolverle la goleada sufrida y pasar de fase.