Piensan en la definición y sueñan con alcanzar el título

Fotos EXPECTATIVA. La "Fusión" se prepara para definir el título en dos frentes.

10/05/2018 -

Los equipos de Quimsa de Liga de Desarrollo y Liga Femenina, afrontarán próximamente los Final Four de sus torneos. Los chicos serán locales enfrentando a Bahía Basket el 15 de mayo y las chicas enfrentarán a Obras el sábado, en la Capital Federal. Ayer, José Montero, Nicolás Kalalo, Sebastián Lugo y Juan Burgos (Liga de Desarrollo) y Agostina Leguizamón y José Olmos ( jugadora y asistente técnico en la Liga Femenina), visitaron EL LIBERAL. "Es muy importante para nosotros llegar a estas instancias. La verdad que con todo el plantel estamos muy bien. Rendimos y demostramos en esta competencia. Ésta es una liga para formar jugadores. Cuando no tienes muchos minutos en liga, es importante tenerlos en esta Liga de Desarrollo. Llegamos hasta este Final Four por la calidad humana, y porque entrenamos y nos sacrificamos todos los días para ser mejores" dijo Montero.

"Estamos muy contentas y en un buen momento. Trabajamos muy duro para estar donde estamos. Queremos llegar a la final y definir ahí el título. Queremos ser campeonas. Trabajamos mucho en defensa y esa fue nuestra virtud. Sabemos que los equipos a los que enfrentaremos son muy duros", aseguró Agostina Leguizamón.